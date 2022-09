Los piqueteros extienden la protesta y se quedarán otra noche acampando frente al Ministerio de Desarrollo Social

Tras no recibir una respuesta por parte de las autoridades nacionales, los manifestantes decidieron permanecer en el lugar. Exigen la apertura de nuevas asignaciones y más asistencia alimentaria

28 de Septiembre de 2022

Continúa el acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social (Franco Fafasuli)

Los movimientos sociales y organizaciones piqueteras que conforman el bloque denominadoUnidad Piquetera acamparan otra noche frente al Ministerio de Desarrollo Social, tras no recibir respuestas por parte delas autoridades nacionales.

Así lo decidieron luego de una extensa asamblea en la que los principales dirigentes de las agrupaciones que participan de la protesta votaron a favor de permanecer sobre la avenida 9 de Julio, en principio, hasta el jueves, aunque la medida podría extenderse más días.

Luego de la masiva movilización que realizaron el miércoles para reclamar contra el “ajuste” y pedir “trabajo genuino”, las organizaciones decidieron mantener el acampe, ya que “todavía no” recibieron ninguna respuesta por parte del Ministerio de Desarrollo Social, según confirmó a Infobae Silvia Saravia, de Barrios de Pie.

“La totalidad de las organizaciones de la Unidad Piquetera, por unanimidad, resolvió en asamblea, continuar el acampe por segunda noche consecutiva. Mañana a las 18:00, en una nueva asamblea general, se volverá a someter a votación continuar si el Gobierno no da una respuesta a la gravísima situación social que vive un enorme sector de la población”, explicaron los movimientos a través de un comunicado.

Los manifestantes se quedarán otra noche en el lugar (Franco Fafasuli)

Más temprano, Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, había advertido en diálogo con Infobae: “Vinimos preparados como un ejército de operaciones y estamos organizados en comisiones para coordinar el acampe. Nos vamos a quedar por tiempo indefinido acá. Los compañeros se van a ir rotando, para que los que pasen la noche acá puedan ir a trabajar mañana. Habrá relevos todos los días. Hasta que no nos den una solución, no nos movemos de acá. El Gobierno nos mintió y no cumplió nada de lo que prometió. Nos hablaron de maquinaria para las cooperativas, pero hace ocho meses que las estamos esperando. Nos cansamos de que nos mientan”.

En el mismo sentido, el dirigente acusó al gobierno nacional de no respetar los compromisos que asume y dio un ejemplo de ello: “Es el juego del gato y el ratón, nos dice que no se reúnen con una movilización de por medio; levantamos la movilización, charlamos, no cumplen y volvemos a movilizarnos. El ministro (de Desarrollo) prometió 21 productos (para los comedores) pero llegan seis y una parte es pochoclo… No es serio”.

Así lucía este miércoles al mediodía la 9 de Julio (Drone de Infobae: Franco Fafasuli)

En tanto, Celeste Fierro, dirigente del MST-FIT Unidad, señaló: “La nueva jornada de lucha de los movimientos sociales y piqueteros es consecuencia de la falta de respuestas del gobierno. Zabaleta y el Frente de Todos ignoran los reclamos por trabajo genuino, mayor asistencia social y alimentos en cantidad y calidad para los comedores, justo cuando la inflación empeora los niveles de pobreza”.

Por otro lado, Gustavo Aguilera, viceministro de Desarrollo Social, consideró en diálogo con Infobae: “Hay un reclamo permanente de ellos de más planes sociales. El resto de los pedidos están encauzados. El lunes quedamos en encontrarnos y ellos decidieron esta medida de fuerza. Entendemos la situación, pero la forma de resolver los problemas es con más trabajo y ellos creen que la solución son los planes”.

Los manifestantes reclaman la apertura de nuevas asignaciones y más asistencia alimentaria (Franco Fafasuli)

“No se entiende este tipo de virulencia, este tipo de medida no ayuda a nadie. Estamos pidiendo que tomen conciencia de que no está bien acampar en la calle, a la intemperie y cortar el tránsito de esa forma. Nosotros haremos el esfuerzo necesario para solucionar el conflicto”, agregó.

A pesar de las carpas desplegadas, el Metrobus continúa funcionando con normalidad en ambos sentidos, dado que las autoridades porteñas vallaron su recorrido y, esta vez, los dirigentes que encabezan la protesta pidieron a los manifestantes que no corten el transporte público. Sin embargo, ayer se profundizó el caos de tránsito en todas las calles aledañas a la avenida 9 de Julio. Frente a este escenario, permanecen cerradas las bajadas hacia la avenida de las Autopistas 9 de Julio Sur y 25 de Mayo.

Personal de Tránsito y Seguridad garantizaron la circulación vehicular del Metrobus (Franco Fafasuli)

El receptor principal de los cuestionamientos piqueteros es el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta, donde se ejecutan las políticas de asistencia social destinadas a los sectores que lo requieran. En ese contexto, el Ministro sostiene la línea de “no aceptar más apertura de nuevos planes”. Es una decisión que el funcionario comunicó a principios de este año y que conserva. El intendente de Hurlingham en uso de licencia cuenta con la anuencia de la Casa Rosada para mantener esa determinación.

Desde que asumió al frente de la cartera de Desarrollo Social, el 9 de agosto del 2021, Zabaleta se reunió 10 veces con Unidad Piquetera. “Las reuniones son necesarias y se dan en un marco de diálogo”, detalló a este medio un asesor cercano al ministro. Algunos de los encuentros son de carácter técnico y los protagonizan las distintas subsecretarías del área.

Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social de la Nación

En la primera reunión que tuvieron, en septiembre del año pasado, los piqueteros presentaron una propuesta para crear un millón de puestos de trabajo. “Hace un año hicimos un reclamo para generar empleo y no nos han respondido nada”, aseguró por su parte Belliboni.

Las dos principales políticas de asistencia que otorga la cartera de Zabaleta son el Programa Potenciar Trabajo y el Programa Alimentar. La primera iniciativa está destinada a incentivar el empleo para la economía popular y asigna 24.000 pesos a cada beneficiario. Son más de un millón las personas que reciben esa contribución. El segundo es un instrumento que tiene como objetivo que todos accedan a la canasta básica alimentaria. Los montos de esa asignación varían según la cantidad de hijos que tenga cada familia beneficiada.

Las organizaciones piqueteras insisten en la reapertura de nuevos planes sociales, para sumar más beneficiarios, y exigen mejorar la periodicidad y la cantidad en la entrega de alimentos.

Manifestantes cuestionaron la falta de respuesta a un proyecto para crear fuentes de trabajo con mano de obra calificada (Franco Fafasuli)

Un funcionario con oficina en Desarrollo Social le había adelantado a Infobae queZabaleta no aceptaría una reunión en pleno acampe.

En relación con la posibilidad de otorgar nuevos planes, el Ministerio mantendrá la posición que sostiene hasta ahora. “El ministro definió que no habrá nuevas altas de planes, pero los piqueteros exigen eso”, explicaron en el Gobierno y deslizaron: “Dialogaremos y se buscarán otras alternativas”.

El viernes pasado hubo una reunión en Desarrollo Social entre Unidad Piquetera y funcionarios técnicos del equipo de Zabaleta. Según pudo reconstruir este medio, fue un encuentro extenso y, si bien no llegaron a un acuerdo, el Gobierno tiene una estrategia para negociar con las organizaciones.

Las carpas seguirán frente al Ministerio (Franco Fafasuli)

El objetivo es apuntar al incentivo y la mejora en las herramientas para la producción. Se trata de incentivos que permitirían “fortalecer el proceso productivo de las cooperativas”, por el lado de la maquinaria.

Los grupos piqueteros vienen reclamando dilaciones en la entrega de insumos y herramientas para la producción de las cooperativas beneficiarias. En tanto, desde el Gobierno aseguraron que “había expedientes demorados por los tiempos burocráticos de la Administración Pública y otros porque hubo casos en los que ellos demoraron en la entrega de la documentación requerida”.

Aunque aún no se llegó a un acuerdo, ambas partes tienen interés en avanzar en ese sentido. Al mismo tiempo, los piqueteros pretenden continuar con los mecanismos de presión para forzar la reapertura de nuevas asignaciones.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social se reafirmó que no aceptarán “más apertura de nuevos planes” (Franco Fafasuli)

La auditoría del Potenciar Trabajo

La semana pasada, el ministro Zabaleta firmó el acta acuerdo para avanzar con las auditorías del plan Potenciar Trabajo. La evaluación empezó en septiembre y apunta a tener una radiografía detallada del programa que hoy no tienen.

La revisión consistirá en una entrevista presencial, de carácter obligatorio para todos los beneficiarios, y buscará obtener información sobre los niveles de formación, interés en terminar la escuela, conformación de los grupos familiares.

Los grupos piqueteros reclaman la entrega de insumos y herramientas para la producción de las cooperativas (Franco Fafasuli)

Con esa información, el Ministerio podrá ver si los beneficiarios hacen una contraprestación o no. El cuestionario tiene 40 preguntas y se le notificará a cada persona por las aplicaciones Mi Argentina y BNA+ adónde tienen que asistir para responderla.

En caso de detectar incompatibilidades o irregularidades, el Gobierno podrá suspender las asignaciones que no cumplan con los requisitos que el programa exige.

