Los presentes y los ausentes en el Pacto de Mayo

El demorado Pacto se realizará el viernes en Tucumán con presencia de gobernadores y dirigentes políticos. ¿Quiénes participarán del histórico acto?

jueves, 4 de julio de 2024

El Gobierno repartió las invitaciones para el Pacto de Mayo que se realizará el martes 9 de julio, Día de la Independencia, a las 00 horas durante una vigilia en la Casa Históica de Tucumán.

Para sellar este acuerdo histórico, el Presidente Javier Milei convocó a gobernadores, ex presidentes, legisladores, referentes sindicales e integrantes de la Corte Suprema.

En declaraciones a medios nacionales, Milei señaló que se hizo una convocatoria amplia: “El que quiera venir, va a venir. El que no quiera venir no va a venir. No voy a obligar a nadie, todas las fuerzas que integran el arco político están invitados”.

Quiénes confirmaron su presencia

El pasado martes, Karina Milei acompañada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, recibieron a un grupo de gobernadores para definir los puntos de acuerdo del Acta de Mayo, entre ellos: Osvaldo Jaldo (Tucumán); Raúl Jalil (Catamarca); Gustavo Sáenz (Salta) y Martín Llaryora (Córdoba), quienes confirmaron su asistencia.

También estarán presentes los gobernadores de Juntos por el Cambio: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco) y Claudio Poggi (San Luis).

Los ausentes

Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) anticiparon que no asistirán.

En dudas

El gobierno se mantiene optimista y espera la participación de los opositores nucleados en partidos provinciales Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).