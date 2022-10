Macri presentó su libro y dejó una fuerte arenga con tono electoral: “Ningún progre nos puede correr”

El ex Presidente habló frente a un auditorio con más de 1.500 invitados. “Que lindo es verlos juntos”, aseguró en un momento, mirando al sector en el que se encontraban Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich

24 de Octubre de 2022

Macri presentó su segundo libro en La Rural (Franco Fafasuli)

Este lunes por la tarde, Mauricio Macri presentó su segundo libro, “Para qué”, en La Rural. En diálogo con Pablo Avelluto, quien ofició como conductor de la presentación, el ex Presidente dejó definiciones con fuerte tono electoral. En ese contexto, volvió a apuntar contra el populismo y sostuvo: “Ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más”. Además, llamó a la cúpula del PRO a “estar muy juntos”.

“La gente nos está empujando. Nosotros nos fuimos del gobierno y el 70% decía que Aerolíneas Argentinas tenía que ser estatal. Hoy eso está en menos del 40 y va a llegar al 0. Nos vamos a sacar de encima a Biro (Pablo, secretario General de APLA) y a sus comportamientos mafiosos y la plata que nos roba. Y vamos a estar llenos de aviones. Pero vamos a tener que dar la batalla. No puede haber este nivel de privilegios, es como el caso más emblemático Aerolíneas. 10.600 millones de dólares hasta fin de año va a ser el costo de haber estatizado Aerolíneas Argentinas. Tendríamos la mejor red de trenes del mundo. Eso serían miles de puestos de trabajo. ¿Entonces dónde mierda están las prioridades? A mí no me corren más, ningún progre nos puede correr. Ese discurso progre cínico no me lo banco más”, arengó Macri.

Y continuó: “Confieso que esos tipos me hacen calentar. Son tantos años de que nos corran con el Estado y los únicos que se salvaron con el Estado son ellos. Basta de robarle el futuro a la gente”.

Macri habló casi dos horas, en compañía de Pablo Avellulto (Franco Fafasuli)

En otro tramo de su presentación, el ex mandatario nacional dedicó un momento para hablarles a los referentes del PRO, con vistas a las elecciones de 2023. “Quiero aprovechar para incomodarlos un poco”, advirtió. “Alguien nos convención de que competir es malo, pero todos mejoramos cuando competimos, no es verdad que necesitamos vivir entre algodones. Tenemos que dar el ejemplo, de poder competir con altura, con ideas, con valores, hablándole de frente a la gente. Si lo hacemos de esa manera, nadie se va a sentir excluido de trabajar con aquel que le toque ganar”.

“Falta el año más rico de todos, va a ser muy importante para cristalizar ideas y valores. Puede que al final termine en una propuesta de un cambio sin concesiones y con otra de un cambio con límites. La gente elegirá”, agregó, en relación a las distintas posturas que representan Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y María Eugenia Vidal, a quien él mismo subió al ring electoral recientemente de cara a las elecciones presidenciales. “El quién es importante, pero más el para qué”, resaltó.

Por ello, mirando hacia el sector en el que estaban sentados los referentes del PRO, dijo: “Que lindo es verlos juntos”. E insistió: “Van a volver las piedras, los mafiosos ya anunciaron que nos preparemos, que se han apropiado partes del país y que no quieren soltar sus privilegios. Si nosotros no logramos una sociedad sin privilegios y sin mafias, nadie va a invertir. Si nadie va a invertir, no va a haber empleo, y de ahí no salimos nunca más. Tenemos que estar muy juntos”.

Referentes de la UCR, como Luis Naidenoff y Mario Negri, se ubicaron muy cerca de Juliana Awada (Franco Fafasuli)

Macri evitó dar confirmaciones sobre una posible candidatura y, a su vez, les habló a los dirigentes del PRO de la tarea que tendrían por delante. Sin embargo, el lanzamiento de “Para qué” tuvo una magnitud mucho mayor a “Primer tiempo”, su libro anterior.

En esta segunda publicación, el ex Presidente reflexiona a partir de su experiencia como empresario, presidente de Boca Juniors, jefe de Gobierno porteño y primer mandatario, baja línea, sentencia, comparte vivencias y, de alguna forma, le marca la canchaal próximo líder opositor (o se la marca a sí mismo, en caso de que vuelva).