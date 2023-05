Marcos Ginocchio aclaró cual fue el accidente que sufrió

El ganador de Gran Hermano brindó detalles sobre el golpe que no paso desapercibido.

Las redes sociales son un espacio ideal para adentrarse en la actualidad de los famosos y donde cada detalle toma una resonancia aún mayor, como le sucedió al último ganador de Gran Hermano, el salteño Marcos Ginocchio

Justamente el participante sufrió un pequeño accidente que le dejó un moretón en la cara y, ante los recurrentes mensajes y especulaciones de su buen caudal de seguidores, fue el hermanito quien utilizó sus redes para explicar lo sucedido y despejar todo tipo de dudas.

“Para los que me preguntan por el golpe, me lastimé un poco cerca de la ceja jugando al fútbol, pero está todo bien. Nos tropezamos con un amigo y me golpeé la cara. Gracias por sus mensajes” expresó el flamante ganador del reality show.

La situación particular se dio durante uno de los eventos donde el salteño colaboró con su presencia en el comedor “La casita de Belén” para pasar un rato ameno con la gente. En dicha visita “El Primo” y otros allegados se pusieron a jugar al fútbol con los chicos.

En una situación de juego sucedió que el salteño, en plena corrida, se cruzó con uno de los chicos que no lo vió y terminó propinándole un cabezazo totalmente involuntario que, si bien no fue de gravedad, terminó por marcarle la cara.

Marcos le restó importancia al accidente y solo tuvo palabras de agradecimiento: “Fue un dia muy lindo para mí aunque me haya golpeado la cara jugando al fútbol, pero todo está bien”.

El participante del reality sensación se está adaptando a una nueva realidad que lo tiene con un alto grado de exposición, todo lo contrario al perfil bajo mostrado por el salteño en su estadía en la casa más famosa del mundo.

Por lo pronto, Marcos Ginocchio utilizó las redes sociales para despejar cualquier tipo de duda sobre el pequeño inconveniente. El Primo sigue asimilando la fama que le servirá de plataforma para afrontar nuevos proyectos laborales que se asoman en su futuro inmediato.