Más de 1.800 hectáreas: “La mayoría de los incendios son intencionales”

Walter Abregú, jefe de Brigada de Incendios Forestales solicitó a la comunidad no realizar quemas de pastizales hasta diciembre. La provincia se encuentra con las condiciones climáticas que proporcionan un alto índice de peligrosidad.

7 de octubre de 2023

El inicio del fuego ocasionó que la tuviera que trabajar para sofocar un gran incendio que se salió de control, en el cerro del departamento Ambato. Los profesionales lograron sofocar gran parte del fuego, pero se mantienen alertas. INFORAMA entrevistó a Walter Abregú, jefe de Brigada de Incendios Forestales para hablar sobre el operativo efectuado.

“Estuvimos abocados desde el domingo, hasta el jueves. Si bien, se siguen desarrollando tareas, no son tan intensas con antes. Si bien desde la Brigada, no tenemos gente que haga los peritajes, a ciencia cierta no lo sabemos. La mayoría son intencionales”, explicó.

Participaron la Brigada de Incendios Forestales, Defensa Civil, el Municipio de las Juntas, del Municipio de El Rodeo y Bomberos de la Provincia,

“La sequía influye, no tenemos lluvia hace bastante tiempo. Esto provoca que las plantas tengan un estrés hídrico, lo que hace que se propague el fuego rápidamente. La gente realiza este tipo de prácticas hace bastante tiempo. La gente tiene la teoría que la quema hace que el pastizal crezca mejor. Pero no es así, el pasto se debilita”, comentó.

Hay aproximadamente, 2.000 héctareas afectadas por las llamas, sin contar los cientos de animales y especies nativas que viven en el monte.

“Les pedimos que tengan consideración el viento y no quemen. Hasta diciembre estamos en temporada alta y solicitamos que no realicen ningún tipo de quema”, concluyó el bombero.