Masivo repudio al intento de golpe en Bolivia: Jalil expresó su solidaridad con el gobierno de Arce

Distintos sectores de la comunidad política local se pronunciaron en contra de lo sucedido ayer en el vecino país.

27 de junio de 2024

Después de una jornada de preocupación en la región por el intento de golpe de Estado en el vecino país de Bolivia, el gobernador Raúl Jalil expresó su “solidaridad con el gobierno y el pueblo boliviano” a través de un posteo en la red social X.

“Latinoamérica ha sufrido durante mucho tiempo la toma del poder por la vía de la violencia. Hoy es algo que no podemos tolerar. El respeto por la democracia y la institucionalidad son derechos inalienables dentro de una sociedad”, agregó.

Este suceso no pasó inadvertido para los legisladores nacionales, quienes se manifestaron mediante comunicados publicados en bloque.

En el caso del bloque de Unión por la Patria (UP) en la Cámara de Diputados, “repudia enérgicamente el intento de Golpe de Estado sucedido (…) en nuestra hermana República de Bolivia, que está resquebrajando la institucionalidad del vecino país”.

Asimismo, enviaron su solidaridad al “Presidente Luis Arce Catacora, su Gobierno y a todo el pueblo boliviano. La comunidad internacional no debe tolerar ningún quebrantamiento del orden constitucional legítimo en el hermano país”.

Finalmente, hicieron un “llamado a todos los actores políticos y sociales a que se resguarden las instituciones democráticas, el estado de derecho y el orden constitucional. El gobierno argentino no puede ser indiferente y tiene que expresarse con contundencia ante este levantamiento militar”.

Por su parte, el Bloque de Senadores radicales, bregaron por el “mantenimiento del orden democrático en Bolivia” y también se solidarizaron con el pueblo y el presidente Arce “ante los movimientos que buscan alterar la paz social y los mandatos constitucionales mediante el uso de la violencia”. “Nuestra región hace años decidió vivir en democracia y se comprometió a respetar la decisión soberana de sus pueblos“, agregaron.

PRO Diputados fueron otro de los que se pronunciaron: “Ante el intento de golpe en Bolivia, el bloque de DIputados del PRO reitera su histórica posición de defensa incondicional de la democracia independientemente de las posiciones ideológicas y las simpatías o antipatías políticas que genere cualquier gobierno”.

Por parte de la gestión libertaria, fue la canciller Diana Mondino quien condenó el episodio al asegurar que “la democracia no se negocia”. “Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia”, expresó la Ministra.

Jornada intensa

Tras liderar a un grupo de militares que llevaron adelante este miércoles un intento de golpe de Estado contra el presidente de Bolivia, Luis Arce, el excomandante general del Ejército, Juan José Zúñiga, quedó detenido.

Pasadas las 14 del miércoles, algunas unidades del Ejército Boliviano tomaron la Plaza Murillo, donde está ubicado el Palacio de Gobierno. Ingresaron por la fuerza apoyados por tanquetas, a cabeza de Zúñiga (quien había pedido detener a Evo Morales). El objetivo del ex comandante era tomar el Palacio de Gobierno y cambiar el gabinete.

Finalmente, por presión de Arce al nuevo Alto Mando de las Fuerzas Armadas, los golpistas recularon y se retiraron de la plaza. El nuevo comandante del Ejército, José Sánchez, ordenó a los militares movilizados retornar a sus unidades y aseguró el respaldo al gobierno legalmente constituido.