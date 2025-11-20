Médica denunció que paciente derivada por siniestro vial presentaba signos de abuso sexual

El hecho el ocurrió el último viernes en un sanatorio privado de esta capital. El fiscal Palacios ordenó el protocolo de abuso sexual, como así también el secuestro de la ropa que vestía la mujer al momento del siniestro.

Una profesional de la salud que asistió a una joven en un sanatorio privado de esta capital —tras ser derivada por un siniestro vial ocurrido en Tinogasta— llamó a la policía al detectar lesiones y signos compatibles con abuso sexual.

De inmediato, personal de la Unidad Judicial N° 1 se hizo presente en el sanatorio y se activó el protocolo. En paralelo, el fiscal en turno del distrito este, Dr. Jorge Palacios (hijo), ordenó una serie de medidas, entre ellas el secuestro de las prendas de vestir de la mujer para su análisis pericial.

Fuentes consultadas por este diario indicaron que el viernes, en horas de la madrugada, en una esquina del centro de la ciudad de Tinogasta, se había producido un siniestro vial. Una mujer que se trasladaba sola en una motocicleta fue impactada por otro rodado similar en el que se transportaban dos varones, cuyo conductor tras el impacto se fugó.

La accidentada quedó tendida en la calzada con múltiples lesiones que demandaron su traslado al hospital zonal, para luego ser derivada a esta capital.

La ambulancia partió desde Tinogasta y arribó a un sanatorio privado de esta capital. La médica de guardia la examinó y llamó a la policía al advertir, según informó más tarde, golpes y lesiones en el cuerpo de la mujer compatibles con abuso sexual.

El fiscal Palacios, a través del personal de la Unidad Judicial N° 1, inició la investigación de oficio. Activó el protocolo de abuso sexual y ordenó que se recepcionaran testimonios, entre otras medidas urgentes.

La hermana de la mujer accidentada había arribado al centro de salud, llevándole ropa limpia a la mujer y llevándose lo que la herida vestía al momento del siniestro.

Informado de esa circunstancia, el fiscal Palacios dispuso que personal de la División Investigaciones se dirigiera a la casa de la hermana y, mediante un registro -los investigadores fueron autorizados por los moradores para el ingreso al inmueble-, procedieron a secuestrar las prendas de vestir. Estos elementos de prueba fueron remitidos al laboratorio para su correspondiente peritaje.

En paralelo, desde la Fiscalía local se le solicitó al fiscal de Tinogasta que brinde informes preliminares relacionados a la causa.

Por otro lado, voceros de la investigación informaron ayer a este diario que el protocolo habría arrojado resultado negativo, lo que no significa que el hecho no haya sucedido, motivo por el que el fiscal continúa la investigación de oficio.