Un septuagenario murió en un choque frontal

Un violento siniestro vial se cobró la vida de Eduardo Oscar Valdez (77), tras impactar con su automóvil a un camión de gran porte.

martes, 18 de noviembre de 2025

La siniestralidad vial se cobró ayer la vida de otro catamarqueño. Por causas que aún son materia de investigación judicial, un automóvil particular y un camión de una empresa de reparto chocaron de manera frontal sobre la avenida Circunvalación, en Valle Viejo.

Fuentes policiales y judiciales informaron que tomaron conocimiento del hecho cerca de las 13 horas mediante el llamado de un ocasional automovilista, quien se comunicó al 911 y dio cuenta del siniestro vial que tuvo lugar en Sumalao, más precisamente sobre la avenida Circunvalación.

De inmediato, el móvil de la jurisdicción de dirigió al lugar junto con los efectivos de guardia. Al arribar, el cuadro era dantesco. Detenido sobre la banquina, había un camión marca Iveco modelo 440, perteneciente a la empresa Fuerza de Ventas, y al lado, con la parte frontal totalmente destruida y con los hierros retorcidos, un automóvil marca Ford, modelo Focus largo, de color rojo.

Al acercarse a los rodados, los uniformados observaron al chofer del rodado mayor, quien se identificó como Carlos Guzmán, y en el habitáculo del auto, ya sin signos vitales, al conductor, único ocupante, quien por la documentación que llevaba consigo fue identificado como Eduardo Oscar Valdez, de 77 años.

La escena fue resguardada por los policías hasta que llegaron al lugar el fiscal, el delegado judicial, los sumariantes y los peritos, quienes trabajaron en procura de establecer cómo ocurrió el siniestro.

Minutos después de ocurrido el hecho, arribó al lugar también personal del SAME, que asistió a Guzmán. A continuación, lo trasladó al Hospital San Juan Bautista con varios golpes. En tanto, confirmaron el deceso del automovilista, luego de que los bomberos rescatarán el cuerpo del habitáculo. Por disposición del fiscal Palacios, fue llevado, luego de ser examinado por el médico legista que también arribó al lugar del choque, a la morgue judicial para la operación de autopsia.

Si bien el fiscal aguardaba contar con el informe preliminar de la pericia accidentológica, trascendió que el choque habría sido frontal, por la invasión del carril del vehículo menor.