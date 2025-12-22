Mi Bingo Catamarqueño: $70 millones para fortalecer a instituciones sin fines de lucro

La Caja de Crédito y Prestaciones repartió $70 millones entre 14 instituciones de Catamarca, tras la última edición de Mi Bingo Catamarqueño – Día de la Madre. Cada entidad recibió $5 millones.

lunes, 22 de diciembre de 2025

La Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca concretó la entrega de $70 millones a asociaciones sin fines de lucro beneficiarias de la última edición de Mi Bingo Catamarqueño – Día de la Madre 2025. Cada entidad recibió un aporte de $5 millones, reafirmando el compromiso del Estado provincial con el fortalecimiento del entramado social y comunitario.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador Raúl Jalil, la senadora nacional Lucía Corpacci y autoridades de la Caja de Crédito y Prestaciones. Durante el acto, realizado en Casa de Gobierno, también se anunció una nueva edición de Mi Bingo Catamarqueño – Fin de Año, cuyo sorteo se llevará a cabo el 28 de diciembre, con más de $120 millones en premios.

El titular de la Caja de Crédito y Prestaciones, Dr. Hugo Aibar, remarcó el fuerte perfil social de la iniciativa y destacó que las ganancias del juego son destinadas íntegramente al acompañamiento de instituciones sin fines de lucro. “Esto permite fortalecer a las entidades, mejorar su funcionamiento y promover la solidaridad y el juego responsable”, sostuvo.

En esta edición fueron beneficiadas 14 instituciones, entre ellas clubes deportivos, parroquias, centros vecinales, asociaciones sociales y entidades dedicadas a la inclusión, que cumplen un rol clave en la contención social y el desarrollo comunitario en distintos puntos de la provincia.

De esta manera, Mi Bingo Catamarqueño se consolida como una herramienta solidaria de impacto real, demostrando que cuando el juego tiene un fin social, el beneficio alcanza a toda la comunidad.

Instituciones beneficiadas

Club Juventud Unida de La Falda

Capilla Nuestra Señora del Valle – Parroquia San José

Club Tiro Federal Catamarca

Club Atlético San Martín (Los Varela)

Centro Vecinal Los Ceibos

Club Deportivo Zonda Sur (El Peñón)

Club Deportivo, Social y Cultural Fiel

Club Red Star Básquetbol

Asociación Caminemos Juntos hacia la Inclusión

Capilla Nuestra Señora del Rosario (San Isidro)

Centro de Jubilados Nacionales de Aconquija

Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria

Acompáñame a Conocer Mi Lado

Parroquia Jesús de la Buena Esperanza