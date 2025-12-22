Para Puente, “fue un triunfo de la oposición” frenar el tratamiento de los acuerdos por YMAD

El diputado opositor Tiago Puente celebró que la Cámara baja no haya habilitado el tratamiento sobre tablas de los acuerdos impulsados por el Gobierno provincial sobre YMAD.

Luego de que la oposición lograra bloquear el tratamiento exprés de los acuerdos vinculados a Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), el diputado Tiago Puente afirmó que lo ocurrido en la Cámara de Diputados fue “un triunfo de la oposición”, pero aclaró que el verdadero beneficio es para la sociedad catamarqueña.

“Advertimos que convertir a la Legislatura en una escribanía del gobernador, con temas centrales como la minería, era un despropósito”, sostuvo Puente, y remarcó que el oficialismo necesitaba dos tercios para avanzar con la sesión, número que no logró alcanzar.

En ese sentido, explicó que el bloque gobernante cuenta con 22 diputados y que solo fue acompañado por Fuerza Catamarca (integrado por Sonia Nabarro), lo que resultó insuficiente para incorporar los proyectos al orden del día. “No cumplieron con los plazos parlamentarios y no pudieron avanzar”, señaló.

El diputado también cuestionó el modelo de administración de los recursos mineros que impulsa el Gobierno provincial. Aseguró que los fondos fiduciarios “carecen de control y transparencia” y criticó el uso de regalías para gastos que, a su entender, no responden a un plan estratégico.

“Hoy no existe un plan de inversión minera a corto, mediano y largo plazo. Eso es lo que preocupa”, afirmó, y anticipó que su espacio trabaja en una propuesta alternativa de cara al futuro.

YMAD y el rol de la oposición

Puente aclaró que su bloque está de acuerdo con que Catamarca recupere el control de YMAD y perciba el 60% de las utilidades, pero cuestionó otros puntos de los acuerdos, como el acta conciliatoria con la Universidad Nacional de Tucumán.

“No puede ser que se vuelvan a comprometer recursos millonarios sin respuestas claras, mientras la Universidad Nacional de Catamarca queda afuera de la discusión”, planteó.

Finalmente, subrayó que lo ocurrido en Diputados demuestra la importancia de una oposición unida. “Esto no es un triunfo político, es un triunfo para los catamarqueños. Defender las instituciones y debatir con seriedad es clave para generar confianza y pensar el desarrollo real de Catamarca”, cerró.