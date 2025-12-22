La oposición frenó la aprobación de los acuerdos del Gobierno por YMAD

lunes, 22 de diciembre de 2025

Lo que parecía encaminarse a una aprobación rápida terminó en freno político. Este lunes, la oposición logró impedir el tratamiento sobre tablas de los acuerdos vinculados a Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), que el oficialismo buscaba aprobar en Diputados tras la media sanción del Senado.

La jugada se cayó porque el interbloque “Alianza La Libertad Avanza”, integrado por La Libertad Avanza, Generación del Cambio y el PRO, decidió no habilitar el quórum, bloqueando así la sesión convocada para avanzar con los proyectos.

La oposición aprovechó el apuro del oficialismo y el escaso tiempo con el que contaba el gobierno para sacar los avales de la Legislatura (las extraordinarias finalizan mañana). Sucede que el viernes pasado, el oficialismo dio luz verde a los proyectos con despachos de comisión. Sin embargo, para que una iniciativa sea tratada sobre tablas sin que pasen cinco días debe contar con el acompañamiento de los dos tercios, una cifra a la que no llega el oficialismo por si mismo. Eso se reflejó en el resultado de la votación: fueron 22 votos positivos, 17 negativos y hubo 2 ausentes. Dicho de otra forma, el arco opositor se abroqueló y frenó la intención del Gobierno.

En definitiva, con el resultado de hoy, la oposición prácticamente obliga al gobernador a prorrogar las extraordinarias si quiere tener los proyectos aprobados antes de año.