Operativo de prevención de la trata de personas y explotación laboral en el centro de la Capital

viernes, 19 de diciembre de 2025

Ayer, efectivos de la División Trata de Personas de la Policía de la Provincia, conjuntamente con personal de la Dirección de Inspección Municipal y de la Dirección Nacional de Migraciones, se hicieron presentes en la zona céntrica de la Capital y llevaron a cabo un Operativo Interinstitucional de Prevención del Delito de Trata de Personas, en su modalidad de explotación laboral.

El dispositivo se desarrolló en distintas galerías comerciales ubicadas en la peatonal Rivadavia, entre las calles Mate de Luna y Zurita, focalizando la intervención en comercios de venta de indumentaria y polirubros.

La intervención tuvo como finalidad principal la prevención y detección temprana de posibles situaciones de explotación laboral en comercios, mediante un abordaje coordinado entre organismos provinciales y nacionales. La acción se desarrolló bajo un enfoque de protección de derechos, priorizando la identificación de indicadores de riesgo, la contención de personas en situación de vulnerabilidad y el fortalecimiento de la presencia estatal en ámbitos considerados sensibles.

De esta manera, desde la fuerza aseguraron que “se reafirma el compromiso de la División Trata de Personas y de los organismos intervinientes en la prevención del delito, la protección integral de los derechos humanos y la construcción de entornos laborales dignos, seguros y libres de explotación, fortaleciendo una respuesta articulada y sostenida frente a una problemática compleja y de alto impacto social, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Jefatura de Policía y la Secretaría de Seguridad de la Provincia”.