“Mientras ellos miran a la señorita por internet, yo estoy en medio de sus sábanas”: Milei, incómodo en vivo

De cara al próximo balotaje de Argentina, el candidato derrapó con algunos comentarios polémicos durante el programa nocturno de A24.

27 de octubre de 2023

Durante el último programa de A24, Javier Milei, el principal referente de La Libertad Avanza protagonizó un curioso encuentro con el conductor Esteban Trebucq en el programa “La Cruel Verdad”.

La entrevista duró más de una hora y durante el ida y vuelta, se tocaron diferentes tópicos post-elecciones generales. El abandono por parte de Luis Barrionuevo, la alianza con Patricia Bullrich, incluso sobre los “haters” de redes sociales.

Milei reconoció que el propiciador de esta reunión de conciliación con el PRO, fue Mauricio Macri. Para el conservador, esto se trata de un acto de “nobleza” ante la patria.

Una de las frases más polémicas, fue enunciada luego de comentar acerca de las reacciones de los usuarios antes la imagen que compartió, luego del abrazo simbólico con la presidenta del PRO:

La imagen en cuestión*

“Frente al anuncio del Bulrrich, yo postee un meme ¿Alguien vio las reacciones de eso? Tiene más de 250.000 likes y 16 millones de impresiones. Sólo en mi cuenta de Instagram tiene 1 millón de likes. Así cómo hay un salame opinando desde una computadora, mientras que ellos miran a la señorita por internet, yo estoy en medio de sus sábanas”, explicó a modo de remate el libertario.

No obstante a la desafortunada metáfora, el dirigente respondió ante los dichos de Lilita Carrio, cuando lo tildó de “nazi”.

“Bueno, debo estar equivocado en algo que hago. Si hay tanta gente que me hace esa acusación, probablemente debe haber algo en lo que me estoy equivocando. Deberé tratar de entender por qué me acusan de algo tan aberrante”, reflexionó.

Durante el desarrollo del programa, se lo vio cansado y estresado. El dirigente de La Libertad Avanza solicitó quietud en el estudio, ya que le costaba concentrarse: “Convengamos que estamos con un nivel de bullicio no convencional para temas tan complejos como los que estamos tratando. Y si yo le erro, a mí me destrozan públicamente. Y nadie va a decir que atrás había un murmullo que me estaba matando”, explicó el libertario para justificar su reacción.

Los comentarios crueles se proliferaron en X (extwitter). Los usuarios debatían acerca del estado de salud mental del candidato, sin embargo, una de las dudas más resonantes fue si “tendría en este momento un equipo que le brindará contención en este momento decisivo”.