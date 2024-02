Milei le contestó a Cristina Kirchner y aseguró que “la gente entiende el ajuste”

El presidente se refirió al documento que publicó la ex vicepresidenta. Dijo que se está “a tiro” de dolarizar y sostuvo que la inflación “sigue en bajada”.

jueves, 15 de febrero de 2024

El presidente Javier Milei ratificó este miércoles la dolarización, le contestó a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que “la gente entiende el ajuste”.

“Hay un trabajo enorme que se está haciendo desde el Banco Central”, aseguró el mandatario al ser consultado por la posibilidad de dolarizar la economía, una de sus promesas de campaña. “Hoy tenemos una base monetaria de cerca 8 mil millones de dólares y compramos reservas por 7, tenemos cubierto el 87,5% de la base. Al tipo de cambio de mercado, estás a un tiro de dolarizar”, afirmó.

En un trabajo que publicó ayer, la ex presidenta advirtió que esta medida “significaría perder para siempre la posibilidad de desarrollo de nuestro país”. En aquel documento, también tildó de “showman-economista” al Jefe de Estado.

“Los nuevos tiempos requieren de un poco de show”, respondió Milei durante una entrevista con LN+. Luego, se refirió al contenido del texto de más de 30 páginas que compartió la Cristina Kirchner.

“Lo que une ve es que ella ignora algunas cuestiones básicas de la economía. Por ejemplo, me acusa de decir que el déficit fiscal genera inflación, lo cual es mentira, nunca dije que el déficit fiscal genera inflación. Lo que genera la inflación es la emisión monetaria. Porque vos podés tener déficit fiscal, lo financiás con endeudamiento y no tenés problema. Cuando el déficit es financiado con emisión y esa emisión hace que la oferta exceda la demanda, es donde aparece el problema”, explicó.

“Para Cristina Fernández y el kirchnerismo lo que genera la inflación es la falta de dólares y eso es de una precariedad grosera”, aseguró el mandatario. “La economía no es una ciencia exacta, pero si dejás de emitir, tarde o temprano la inflación se va a terminar, por más que no le guste a la señora Cristina Fernández”, añadió. Y sostuvo que “ese modelo es incorrecto y es la base de la decadencia argentina. Para ella, lo que genera la inflación es la falta de dólares, y eso es de una precariedad intelectual”. Con todas las críticas, reconoció que la ex presidenta es “intelectualmente honesta”.

“La motosierra y la licuadora, que son los pilares, no se negocian, el proceso de saneamiento del Banco Central no se negocia y una vez que tengamos eso, ahí vamos a estar en condiciones de abrir el mercado cambiario”, subrayó el presidente.

En ese sentido, fue consultado por el umbral de tolerancia de la sociedad ante el ajuste. “¿Cuál es la alternativa?”, planteó el Presidente. “La gente lo está entendiendo -el ajuste- porque es la primera vez que alguien hizo campaña diciendo que iba a haber ajuste”, agregó.

Sobre el dato de inflación de enero, que según el INDEC fue del 20,6% -una baja de cinco puntos respecto de diciembre-, aclaró que se trata de un número horroroso, pero remarcó que la tendencia refleja que la suba de precios está desacelerándose.

“Hoy la inflación, de haber estado viajando al 50% mensual, está yendo a niveles del 15. Y sigue en bajada”, aseveró.