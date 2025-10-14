Milei sobre el futuro de la economía argentina: “Nos van a salir los dólares por las orejas”

El presidente argentino defendió el rumbo de su Gobierno, aseguró que mantendrá el equilibrio fiscal sin cambios tras las elecciones y calificó al kirchnerismo como “lo peor que le pasó a la Argentina”.

lunes, 13 de octubre de 2025

El presidente Javier Milei defendió hoy el rumbo económico de su Gobierno y aseguró que, gracias al potencial productivo del país, a los argentinos les “van a salir los dólares por las orejas”. Estas declaraciones se dieron en el marco de una extensa entrevista radial en la que también arremetió duramente contra el kirchnerismo y su líder.

“El crecimiento económico no es algo instantáneo, pero con la minería, el oro, el litio, tierras raras, uranio, energía nuclear, el petróleo, el gas y el campo, va a haber una avalancha de dólares, nos van a salir los dólares por las orejas”, expresó el mandatario.

Apoyo de Estados Unidos y advertencia electoral

En la conversación, Milei recordó que desde el primer día su administración decidió “ser aliados de Estados Unidos y de Israel”, señalando que el apoyo de la administración de Donald Trump —con quien se reuniría hoy en Washington— “es fruto de la visión geopolítica” que define a Argentina como un aliado. Afirmó que este alineamiento garantiza que “la Argentina no va a tener problemas de liquidez”.

El mandatario advirtió que, incluso si el oficialismo fuera derrotado en los próximos comicios, la política económica de su Gobierno “no se mueve un ápice”. “No voy a cambiar la política porque la dirección es la correcta. No vamos a abandonar el equilibrio fiscal de ninguna manera”, sentenció.

Críticas al kircherismo: “Miss tobillera” y “Narco-Estado”

El presidente dedicó un tramo de la charla a cuestionar a la oposición kirchnerista, a la que definió como la “franquicia local del Socialismo del Siglo XXI” y que, según él, solo busca “destruir”.

En este contexto, calificó a Cristina Kirchner como “la condenada ‘Miss Tobillera’” y aseguró que el kirchnerismo “apoya un narco estado que se mete en los países, les manda espías y hace acciones terroristas”. Enfatizó que la concesión del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado es un “sopapo fenomenal” para ese espacio por su apoyo a la dictadura venezolana.

“Están apoyando un narco estado que se mete en los países… y no los condenan porque son socios en el ‘Socialismo del siglo 21’”, aseveró, concluyendo que el kirchnerismo y sus aliados son “lo peor que le pasó a la Argentina”.