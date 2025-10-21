Milei viajará nuevamente a Estados Unidos para disertar en el America Business Forum

El presidente participará de la cumbre de líderes que se realizará el 5 y 6 de noviembre en Miami junto a Donald Trump, María Corina Machado, Lionel Messi y destacadas figuras del mundo empresarial y deportivo.

lunes, 20 de octubre de 2025

El foro contará con la presencia de figuras internacionales como el presidente estadounidense Donald Trump, la premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, el futbolista Lionel Messi, el ex CEO de Google Eric Schmidt, el tenista Rafael Nadal y el presidente de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, entre otros.

El evento, conducido por Bret Baier, periodista de Fox News, reunirá a más de 40.000 líderes y empresarios de todo el mundo y millones de espectadores a través de su transmisión global.

Según el comunicado oficial, el America Business Forum busca ser “la plataforma desde la cual los líderes le hablen al mundo y marquen el rumbo global cada año”. Su fundador, el uruguayo Ignacio González, destacó que el objetivo del encuentro es “pensar en la unidad del planeta en un contexto de geopolítica inestable y avances acelerados de la inteligencia artificial”.

Desde su creación en 2016, el ABF se consolidó como un espacio de diálogo que reúne a jefes de Estado, CEOs, referentes culturales y emprendedores que marcan tendencia en distintas industrias.

Durante la semana del foro, los participantes accederán a encuentros exclusivos, como el Power 100, que congrega a los 100 líderes más influyentes del evento, y el VIP Night Forum, que servirá como cierre oficial de la cumbre.