Milei votó en Almagro en medio de un fuerte operativo de seguridad

El presidente emitió su voto entre cánticos de seguidores y un fuerte operativo de seguridad. Luego se retiró junto a su hermana rumbo a la Quinta de Olivos.

domingo, 26 de octubre de 2025

El presidente Javier Milei emitió su votó esta mañana en una sede de la UTN del barrio porteño de Almagro, en medio de un fuerte operativo de seguridad con custodios y miembros de la Policía Federal y sin realizar declaraciones a la prensa.

El mandatario llegó minutos antes de las 11 acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En la puerta del establecimiento, saludó sonriente a los seguidores que se acercaron y entonaron cánticos a favor del líder libertario.

Luego debió esperar más de cinco minutos para poder votar, ya que tenía tres personas por delante. Mientras tanto, Karina Milei aprovechó para acariciar a los perros de los efectivos policiales.

También acompañaron al presidente el influencer Iñaki Gutiérrez, encargado de sus redes sociales, y el cineasta Santiago Oría, responsable de registrar gran parte de sus actividades.

Tras emitir su voto, Milei saludó nuevamente a los presentes, incluso a una bebé que le acercaron, y posó para algunas selfies antes de retirarse en la camioneta que lo trasladó junto a su hermana hacia la Quinta de Olivos.

Se espera que al final de la tarde el mandatario se dirija al búnker oficialista montado en el Hotel Libertador, sobre la avenida Córdoba, a pocas cuadras del Obelisco, según indicaron fuentes de su entorno.