Milei y la primera foto con Yuyito González: “Junto a mi novia”

El presidente Javier Milei difundió anoche su primera foto oficial junto a Amalia “Yuyito” González. “Junto a mi novia”, sostuvo el mandatario en un texto junto a la imagen, publicada en sus redes sociales previo al discurso que brindó en la Bolsa de Comercio de Rosario.

“Previa de mi conferencia en la Bolsa de Comercio de Rosario junto a mi novia Yuyito González, la diputada nacional por Santa Fe Romina Diez y el maravilloso vocero presidencial Manuel Adorni. ¡Viva la libertad, carajo!”, escribió Milei. La publicación, luego, fue compartida por la exvedette con la frase “salida de viernes con mi novio” y la canción Love Is in the Air.

La relación sentimental del Presidente fue confirmada por la conductora el pasado 14 de agosto, durante su programa Empezar el día, luego de que fueran captados por las cámaras saludándose con un beso en la boca en el exCentro Cultural Kirchner (CCK), hoy Palacio Libertad. “Hay que acostumbrarse a la palabra novia cuando no la venís trayendo de mucho tiempo. Pero bueno, es muy lindo. La verdad que es lindo. Es hermoso. Y está bueno intentarlo también”, indicó, ante la consulta de sus compañeros de piso.

En aquel momento, incluso, se refirió a la posibilidad de pasar por el altar: “¿Casándome? Mirá, no sería un ítem que estuviera en los planes la verdad. No es hoy el objetivo, pero creo que si en una relación de pronto la vida te sorprende porque llegás a esa instancia de sentimiento, es porque realmente te estará pasando algo grande y todavía querés ponerle más a la relación”. Después del programa ratificó, frente a un grupo de periodistas que la esperaba, que se encontraba “enamorada”.

El mencionado encuentro entre ambos ocurrió durante la presentación de la Ley de Juicio por Jurados, que organizó el titular de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Sin embargo, la primera salida pública fue en el Teatro Colón el pasado 23 de julio, cuando la mujer fue la invitada especial del presidente en la última función de la ópera Carmen.

Según relató González durante una entrevista con Mirtha Legrand, conoció a Milei en un evento en el Luna Park, a fines de mayo y, más tarde, él la llamó personalmente para invitarla al teatro. También confesó en esa ocasión que el Jefe de Estado le prometió tener una nueva cita después de los Juegos Olímpicos, salida que se concretó durante una cena a solas y lejos de las cámaras.

En noviembre del año pasado, el entonces candidato presidencial había visitado a la conductora en su programa de Ciudad Magize “Sos muy simpático, fachero. Qué buena onda”, dijo al comienzo de la entrevista, iniciando un coqueteo al aire. En aquel momento, Milei mantenía una relación con la humorista Fátima Flórez.