Millonario asalto a una empresa en Salsipuedes: robaron $80 millones y peligra el pago de aguinaldos

El dueño de HOGAM denunció que se trató de un robo “planificado por profesionales” y advirtió que la pérdida de efectivo y cheques compromete salarios y vacaciones de los empleados.

lunes, 15 de diciembre de 2025

Un asalto comando de alto grado de organización golpeó a una empresa de aberturas de aluminio en la localidad cordobesa de Salsipuedes, donde delincuentes robaron alrededor de 80 millones de pesos en efectivo y cheques, poniendo en riesgo el normal funcionamiento de la firma y el pago de obligaciones laborales de fin de año.

El hecho ocurrió en la zona de Villa Silvina y tuvo como víctima a la empresa HOGAM. Su propietario, Federico Wagner, relató que el ataque fue ejecutado por al menos cuatro personas con roles claramente definidos. “Fue un robo organizado por profesionales”, aseguró el empresario, quien detalló que uno de los asaltantes actuó de campana, dos ingresaron armados al establecimiento y otro aguardaba en un vehículo para facilitar la huida.

Según el testimonio, los delincuentes se movieron con rapidez y precisión, utilizando gorras, lentes, barbijos y ropa de mangas largas para evitar ser identificados. “Ya sabían dónde estaba todo”, sostuvo Wagner, quien no descartó que el golpe haya contado con información previa proporcionada desde el entorno de la empresa.

El impacto económico del robo es severo. Wagner confirmó que el dinero sustraído estaba destinado al pago de aguinaldos y vacaciones del personal, por lo que la firma atraviesa ahora una situación crítica. “No vamos a poder pagar aguinaldo ni vacaciones”, reconoció, al describir el efecto inmediato del asalto sobre el flujo financiero de la compañía.

Pese a la gravedad del episodio, el empresario remarcó que lo principal es que no hubo heridos. “Podría haber habido hasta un muerto. Estamos más allá de la plata, bien de salud, y eso hay que valorarlo”, expresó. También destacó la comprensión de los trabajadores y el acompañamiento recibido en este momento complejo, aunque admitió que deberán postergar pagos y renegociar compromisos para sostener la actividad.

La Policía de Córdoba analiza las cámaras de seguridad de la zona y avanza con la investigación para identificar a los responsables del hecho, que generó preocupación en la comunidad local y amenaza la estabilidad de una fuente de trabajo en Salsipuedes.

Fuente: Cadena 3