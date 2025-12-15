Pablo Laurta irá a juicio oral por el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio

La Justicia de Córdoba dio por cerrada la etapa de instrucción y confirmó la elevación a juicio de la causa por homicidio agravado por violencia de género.

lunes, 15 de diciembre de 2025

La Justicia de Córdoba resolvió elevar a juicio oral y público la causa que investiga el doble femicidio cometido por Pablo Laurta, acusado de asesinar a su ex pareja, Luna Giardina, y a su ex suegra, Mariel Zamudio.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, la decisión fue adoptada por el fiscal de Instrucción en Violencia de Género y Familiar, Gerardo Reyes, quien consideró concluida la investigación y dispuso que el expediente avance a la instancia de debate.

Laurta permanece detenido con prisión preventiva y está imputado por los delitos de homicidio agravado por el vínculo, por alevosía y por mediar violencia de género. Además, enfrenta cargos por amenazas, violación de domicilio y desobediencia de autoridad en perjuicio de su ex pareja y su ex suegra.

El acusado se encuentra alojado en el penal de Cruz del Eje. En paralelo, en la provincia de Entre Ríos continúa avanzando otra causa judicial en su contra por el crimen del remisero Matías Sebastián Palacio, ocurrido en la ciudad de Concordia, hecho por el cual también es señalado como presunto autor.