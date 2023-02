Miraflores: los murgueros se habrían desvanecido por veneno mezclado con harina

El director de una de las murgas afectadas dijo que desde el Hospital San Juan les indicaron que se trata de glifosato.

Iván Carrizo, director de la murga Ilusiones Argentinas, señaló que desde el Hospital San Juan Bautista le habrían expresado que los jóvenes resultaron descompensados durante su participación en el Carnaval de Miraflores porque se vieron afectados por “veneno con harina“, presuntamente con glifosato (un herbicida).

El hombre indicó que los damnificados fueron dados de alta pero avanza la Justicia respecto a la investigación del hecho y las denuncias apuntan a personas desconocidas y la Municipalidad de Huillapima.

Además, Carrizo dejó entrever que habría rivalidad entre murgas. “La verdad, del Hospital San Juan Bautista dijeron que era veneno entreverado en harina. Es lo que nos dijeron a nosotros. Por todo esto se está moviendo la Justicia para dejar todo en claro, qué fue lo que sucedió, la ropa de los chicos quedó en la Judicial, de ahí los iban a llevar a hacerse unos análisis para determinar bien qué es lo que era en realidad”, expresó el hombre en diálogo con la prensa.

“En todas las murgas hay rivalidades, hay algunas que no se quieren y otras que sí, otras que son unidas. No puedo decir nada. No puedo decir ‘sí, fueron los de esta murga’ cuando no sé qué pasó”, manifestó.