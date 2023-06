Morena Rial contó con todos los detalles las agresiones que le dio Silvia D’Auro, su mamá

La mediática tuvo una semana con la pólvora más cargada que nunca, y no dudó en disparar contra nadie.

Sin lugar a dudas Morena Rial fue la gran protagonista de esta semana en el mundo del espectáculo argentino y sus denuncias contra Jorge Rial fueron lo que más llamó la atención de todos. Sin embargo, el conductor no fue el único que “sufrió” el sincericidio de la mediática, sino también Silvia D’Auro, su mamá adoptiva. La hija del conductor reveló los horribles maltratos que ella y su hermana recibieron por parte de la mujer que las adoptó.

“Un día nos mandó a comprar pan con Rocío y nos comimos dos miñoncitos. Ella pesó la bolsa y al darse cuenta de que había menos de lo que pidió nos pegó. A Rocío le metió una piña. También me quemaba el cuerpo con cera”, reveló Morena Rial sorprendiendo a todos.

Desde la separación con Jorge Rial, Silvia D’Auro prácticamente también se separó de sus dos hijas, Morena y Rocío. “Está todo mal con ella. Más allá de que me haya bardeado cuando quedé embarazada, después nunca hubo una respuesta. Si nos adoptó fue para algo. La adulta debería ser ella y nunca lo fue”, explicó.

“Una vez me crucé con Silvia y le pregunté por qué tenía tanto enojo con sus hijas. Me dijo ‘yo no tengo hijas, las crió el padre’”, reveló More antes de agregar: “Yo creo que ella quiso atar a Jorge teniéndome primero a mí y después (…) vino mi hermana. Pero nunca nos quiso”.

Morena además dio detalles de cómo fue la separación de Silvia D’Auro con Jorge Rial. “Tengo entendido que, no me acuerdo de la suma, pero se quedó con todo”, reveló antes de sumar. “Y aparte exigió por cada una en su momento 60 mil dólares para dar la patria potestad, algo así fue. Lo escuché con los abogados”.

Sin embargo, según Morena, antes de eso, la mujer tuvo tiempo para una última maldad: “Ella nos sacó la ropa en bolsas de basura y la tiró afuera de la casa”.