“Nos estamos abriendo al mundo” confirmó el gobernador Raúl Jalil en el recorrido por el Barrio Militar

lunes, 1 de julio de 2024

Tras meses de avance en la construcción del nuevo Barrio Militar en el sur de la capital, en el día de hoy el gobernador Raúl Jalil volvió a visitarlo para conocer la obra, acompañado por el teniente coronel Rodolfo Santillán, el sub oficial mayor Ariel Barrionuevo de la delegación del ejército de la provincia y la ministra de seguridad Fabiola segura.

El complejo tiene como objetivo principal la residencia del personal militar en la provincia junto a sus familias.

Raúl Jalil aseguró:

“Iniciamos la semana recorriendo muchas obras y con muchas reuniones, más tarde tenemos la entrega de nueva indumentaria para la policía, mañana una reunión con aerolíneas argentinas para plantear la necesidad de los catamarqueños de viajar y con gran expectativa en el poncho hay una gran ocupación y los ministros están haciendo un buen trabajo también es probable que este año comencemos a licitar el dique en la provincia” sumando así su opinión sobre la economía provincial: ”La provincia está equilibrada está asegurado el acuerdo salarial hasta fin de año, vamos a ayudar a todos los intendentes esta semana y la otra con el pago del aguinaldo, en temas de minería también venimos muy bien si no me equivoco el mes que viene se va a empezar a producir el segundo proyecto de litio en Fiambalá Por otra parte Juan Cruz Miranda con el intendente de Villa Vil y con el intendente de Fiambalá están en Perú mirando la posibilidad de producción trabajo con las vicuñas, nos estamos abriendo el mundo. El vice gobernador viajará a una reunión con gente europea, luego viajará a china y también estamos planificando un viaje a la India donde tres empresas están invirtiendo en Catamarca, a su vez también estamos trabajando seriamente con Indonesia”

Teniendo una agenda apretada Raúl se volvió redundante en algunos temas afirmando la positividad en la economía provincial y los avances en cuestiones de minería buscando inversores en grandes países.