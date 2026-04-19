Operativo especial de seguridad por el cierre de las fiestas de la Virgen del Valle en Catamarca

Habrá cortes de tránsito desde la mañana y un amplio despliegue policial para la procesión hacia la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle.

domingo, 19 de abril de 2026

La Policía de la Provincia de Catamarca dispuso un amplio operativo de seguridad con motivo del cierre de las Solemnes Fiestas en honor a la Virgen del Valle, cuya tradicional procesión se realizará este domingo desde las 17:30.

El recorrido partirá desde Plaza La Alameda y culminará en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle, en una de las manifestaciones religiosas más convocantes de la provincia.

El dispositivo, coordinado por la Jefatura de Policía a través del Departamento de Operaciones Policiales, se inició con la Bajada de la Sagrada Imagen y se extenderá hasta el lunes 20 de abril, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad de los fieles.

En ese marco, efectivos policiales realizan controles preventivos en rutas nacionales y provinciales que conducen al Valle Central, resguardando tanto a peregrinos como a terceros.

Asimismo, se informó que los cortes de tránsito comenzaron esta mañana y estan a cargo de la Municipalidad de la Capital en conjunto con la Policía provincial. Las interrupciones afectarán distintos puntos clave del microcentro y arterias por donde avanzará la procesión.

Las autoridades solicitaron a los vecinos no estacionar en las zonas señaladas, ya que los vehículos podrán ser removidos por grúas municipales. También recomendaron respetar las indicaciones del personal afectado al operativo y extremar las medidas de seguridad para evitar incidentes durante la jornada.

Se espera una importante participación de fieles en el cierre de las festividades, que cada año convocan a miles de personas en Catamarca.