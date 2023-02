Para Hugo Ávila, hay mafias políticas que responden al Gobierno y son capaces de matar

Para el legislador, el asesinato puede quedar impune y querían que Juan Carlos Rojas firme una deuda inexistente.

Al referirse al crimen de Juan Carlos Rojas, el diputado provincial del Frente Amplio Catamarqueño, Hugo Ávila, señaló que “hay mafias políticas que responden al Gobierno y son capaces de matar“. El legislador provincial considera que el asesinato del ex ministro de Desarrollo Social puede quedar impune, ya que el Poder Judicial habría estado influenciado por el poder político para borrar pruebas.

Dijo que en Desarrollo Social la provisión de elementos está “cartelizada” y que habrían querido que “Rojitas” firme una deuda inexistente, lo que según él podría haber provocado el homicidio.

“Me parece que hay cuestiones vinculadas a cosas que Rojas sabía, conocía, no quería firmar, que va a quedar impune porque hizo todo lo posible el Poder Judicial y no tengo ninguna duda que influenciado por el poder político, para borrar las pruebas que había y para que esto no se descubra nunca”, expresó Hugo Ávila.

“Yo acompaño el dolor, el reclamo de la familia de Rojas. Es una cosa aberrante que ha sucedido en Catamarca. Como dice el hijo de Rojas, todavía la sociedad no le ha caído la ficha de lo grave que ha sucedido. Se tapó, se borró todo y va camino a quedar absolutamente impune. Creo que lo que hay que investigar es que ahí en Desarrollo Social está “cartelizada” la provisión de elementos y las empresas que firman ahí son 4 o 5 que pertenecen a un mismo grupo económico. Se decía que a Rojas lo querían hacer firmar una deuda que no existía, que no era de su gestión, entonces se produjo este hecho gravísimo”, manifestó el diputado provincial en diálogo con la prensa local.

Declararon testigos de Silvina Nieva

Este jueves por la mañana, en la fiscalía del Dr. Hugo Costilla, prestaron declaración testimonial la hija de Silvina Nieva, otros familiares y vecinos que aportó la defensa de la única imputada para acreditar que el día del asesinato del ex ministro, ella estaba en su vivienda.

Por otra parte, se aguardan los resultados de las pericias de cámaras y de laboratorio. Además se espera por los resultados de los análisis de los dispositivos secuestrados, de lo que habría definiciones en los próximos días.