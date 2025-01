Pareja se casó en el Hospital San Juan Bautista: él atraviesa un grave cuadro de salud y ella busca ayuda para salvarlo

Tras 18 años de estar juntos, la pareja decidió dar un paso importante, mientras él atraviesa un grave cuadro. Por su parte, ella pide ayuda para costear su tratamiento y una derivación médica.

jueves, 9 de enero de 2025

María Elena y Federico Gutiérrez enfrentan una dura prueba tras 18 años de relación: Federico se encuentra internado debido a una infección bacteriana grave que pone su vida en peligro. Ante esta difícil situación, decidieron dar un paso importante: un casamiento en la habitación número 90 del Hospital San Juan Bautista.

Sobre su decisión de casarse en este momento, comentó a Radio El Esquiú 95.3 que se debe a la gravedad de su cuadro y al hecho de que hace muchos años comparten sus vidas: “Por eso tomamos esa decisión, pero también, por supuesto, porque lo queríamos hacer, hace dieciocho años que estamos juntos”.

En cuanto a la situación de Federico, María Elena, relató: “Mi marido hace 3 meses fue al hospital, le dijeron que tenía coronavirus y nunca más lo vieron, porque venía con fiebre y le decían que era coronavirus, que no tome nada. Era una bacteria que le había entrado”.

Pese a todo, ella no deja de luchar por la salud de su marido. Según explicó, Federico perdió más de 30 kilos en un mes y fue sometido a una costosa cirugía que, lamentablemente, no tuvo los resultados esperados. «La operación fue muy, muy cara, pero no tuvo efecto porque nadie sabía cómo manejar el tema acá. Nunca más lo tocó un médico después que le hicieron la cirugía, (…) estaba en abandono, totalmente en estado de abandono. Entonces, cuando empecé a pedir que alguien lo vea, que alguien lo revise, dijeron que la operación había sido inútil, porque no drenó como ellos querían”, afirmó.

A pesar del abandono médico que denuncia, sigue buscando una solución. “Lo más importante para mí es que lo deriven y que él pueda ser intervenido y que salga todo bien”, comentó. “Me surge la necesidad de tener la información y saber qué es lo que él tiene”, agregó, visiblemente preocupada por la falta de información.

La situación es desesperante para la pareja, por lo que ella pide ayuda a nivel solidario, pero también institucional. Hizo un llamado a la comunidad para colaborar con los costos de la derivación médica y el tratamiento de Federico. “Desgraciadamente, es una bacteria que lo está matando y espero que se resuelva pronto porque, la verdad, es muy difícil ver a una persona consumirse en una cama de hospital”, dijo visiblemente afectada.

“Desde que llegamos acá, hemos gastado lo que teníamos y lo que no teníamos, necesitamos sobre todo que le puedan hacer la derivación y él pueda ser intervenido, eso me parece que es lo más urgente, pero acá, económicamente, hemos tocado fondo, o sea, no tan solo nosotros, acá hay mucha gente en el hospital que está en total estado de abandono, porque es como una acumulación de personas. Las enfermeras soportan de diez, la gente hace lo que puede con lo que no hay”, señaló.

Para quienes deseen apoyar, pueden comunicarse con María Elena al celular 3834911443 o visitarla en la habitación 90 del Hospital San Juan Bautista. “Sabemos que Dios nos va a acompañar”, concluyó.