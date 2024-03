Pediatras de la provincia: “Si no hay respuesta renunciaremos a las guardias activas y pasivas”

La situación se agrava con el paso del tiempo y la falta de propuestas por parte del Gobierno.

29 de febrero de 2024

Los médicos pediatras de la provincia, siguen con asambleas permanentes para reclamar por mejoras salariales que nivelen los aumentos en el costo de vida originados por la inflación.

El doctor Antonio Rendón, pediatra del hospital de niños Eva Perón, explicó que continúan con las medidas de fuerza, que por ahora sólo afecta a pacientes ambulatorios, con “el objetivo de una recomposición salarial, tanto de los haberes de planta de los médicos pediatras y neonatólogos de todo el sector público de la provincia”.

“El área de Belén estableció ya la renuncia a todas las guardias activas y pasivas, es una situación crítica pero si no hay una respuesta se llegará a ese punto de renunciar a las guardias activas y pasivas de los médicos pediatras”.

Y añadió, “pero es la última medida que pensamos hacer, porque una vez que se presente eso, el Director del Hospital y el Ministerio tendrán que ver cómo resolver esa situación de extrema gravedad”.

Al respecto, el médico comentó que en ningún momento fueron convocados para hablar, a pesar de haber presentado notas tanto al Ministerio de Salud, como el Ministerio de Trabajo y de Hacienda, desde el año pasado y principios del 2024.

“No hemos tenido ninguna respuesta para establecer un diálogo”.Antonio Rendón, pediatra

Ante esta situación, presentaron una nota para tener una audiencia con el Gobernador de la provincia, pero “todavía esperamos respuesta” afirmó.

Por su parte, la doctora Paulina Pilatti que trabaja en el Hospital Interzonal de Niños Eva Perón, expresó que “todo el equipo de salud, desde personal de mantenimiento hasta médicos especialistas de consultorio externo, que trabajamos prácticamente todos con internados, pacientes ambulatorios y también pacientes derivados de la guardia lo único que queremos y estamos reclamando, es un aumento en el sueldo básico de todo el personal de salud que ha quedado muy por debajo del índice de inflación que hubo en estos últimos meses. Venimos reclamando porque en los últimos años sufrió una desigualdad en relación al resto de los sueldos y que no condice hoy con los gastos básicos que hay en cualquiera de los hogares”.

En este sentido, aclaró a TVEO que “salió en muchas publicaciones un porcentaje de aumento de un 37% a todo el sector de la salud, lo cual es un porcentaje viciado ya que incorpora un bono escolar extraordinario de 40 mil pesos, acordado entre los gremios de Salud, la Gobernación y el Ministerio de Trabajo, que se dio por única vez y que a partir del próximo mes no se cobra. Entonces, el incremento que hubo en los últimos cuatro meses, en realidad es de 13% a un 15% pero tuvimos una inflación de más del 60% en los últimos tres meses. Sí de dio un aumento en la responsabilidad profesional, pero no se refleja en el 37% que está contemplado, eso es sumatorio al bono, por lo tanto no está bien informado”.

También explicaron que su sueldo tiene un tope de $600.000 que a veces computan con el sueldo de planta y que en ciertas ocasiones puede ser mayor en el caso de los médicos que hacen guardia, “o el neto, el bruto, puede llegar a esa cifra, pero con los aumentos llega a menos de $500.000, así que no lo cobran”.

Los médicos dijeron que seguirán con asambleas y que por el momento, “se mantiene la atención de la guardia y emergencia igual que la atención en internación, pero no se dan turnos médicos entre las 8 y 10 de la mañana”.