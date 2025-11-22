Pelea familiar en Valle Viejo: Aprehenden a un hombre por agredir y herir a su primo con un machete

El hecho ocurrió en el barrio Las Vías Este de Sumalao, donde un hombre de 37 años hirió a otro de 27. El agresor, de apellido Sacayán, fue detenido, y el elemento utilizado fue secuestrado por la policía. La víctima fue trasladada al Hospital San Juan Bautista

viernes, 21 de noviembre de 2025

Efectivos de la Seccional de Sumalao, en el Departamento Valle Viejo, intervinieron tras ser alertados por un llamado telefónico sobre una violenta agresión familiar. Los numerarios llegaron hasta el pasaje General Belgrano S/N°, del barrio Las Vías Este de la localidad.

Allí se entrevistaron con una mujer de 48 años, quien relató que, momentos antes, uno de sus sobrinos habría agredido físicamente a otro, de 27 años, utilizando un machete. La víctima, que sufrió lesiones, fue trasladada de inmediato en un vehículo particular al Hospital San Juan Bautista de la Ciudad Capital.

Ante la gravedad de la situación, los policías resguardaron el lugar y dieron intervención a la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género. La Justicia dispuso que Peritos de la Dirección General de Criminalística y sumariantes del Precinto Judicial N° 10 realicen las tareas de rigor en el sitio.

Al culminar las diligencias, los agentes procedieron al secuestro del machete utilizado al momento de la agresión. Asimismo, los efectivos lograron aprehender al supuesto agresor, identificado como un hombre de apellido Sacayán (37), quien fue alojado en la dependencia policial y puesto a disposición de la Justicia interviniente.