Piden circular con precaución por neblina y llovizna en rutas provinciales

Vialidad Provincial informó sobre la presencia de neblina y llovizna en la Cuesta El Portezuelo y en las rutas provinciales 42 y 2. Además, advirtieron sobre animales sueltos en uno de los tramos.

29/9/2026

Vialidad Provincial informó sobre las condiciones de transitabilidad en distintos sectores de las rutas provinciales y solicitó a los conductores extremar las medidas de precaución debido a la presencia de neblina y llovizna.

En la Cuesta El Portezuelo , desde el Campamento de Vialidad hacia la cumbre, se registra neblina y llovizna, por lo que se recomienda circular con precaución y reducir la velocidad.

Asimismo, en la Ruta Provincial N° 42, en el tramo comprendido entre el puesto policial ubicado en la cumbre y Tintigasta, también se presentan condiciones de neblina y llovizna. En este sector, además, se advierte sobre la presencia de animales sobre la calzada.

Por otra parte, en la Ruta Provincial N° 2, desde el puesto policial de la cumbre hacia Anquincila, se registra neblina y llovizna, por lo que se solicita transitar con especial atención.

Desde Vialidad Provincial recomendaron reducir la velocidad, mantener una distancia prudente con otros vehículos y respetar las indicaciones y señales preventivas, especialmente ante la disminución de la visibilidad y las condiciones de la calzada.