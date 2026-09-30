Buscan que las empresas mineras incorporen nutricionistas y bromatólogos para controlar la alimentación de los trabajadores

El Colegio de Graduados en Nutrición de Catamarca trabaja con el Ministerio de Minería para establecer criterios sobre alimentación, nutrición e inocuidad en los campamentos mineros. La propuesta apunta a que las empresas incorporen profesionales matriculados y contempla una capacitación específica que comenzaría en noviembre.

29/9/2026

La alimentación de los trabajadores mineros podría empezar a tener nuevos criterios profesionales en Catamarca. El Colegio de Graduados en Nutrición de Catamarca trabaja junto al Ministerio de Minería para avanzar en la incorporación de nutricionistas y bromatólogos en los proyectos mineros, especialmente para atender las particularidades de quienes trabajan y permanecen durante largos períodos en campamentos.

La presidenta del Colegio, licenciada Micaela Buteler, explicó que el objetivo es que los trabajadores tengan una alimentación adecuada a las exigencias de la actividad. “Lo que nosotros como colegio queremos es que los empleados puedan tener una alimentación saludable y que esa alimentación sea lo más inocua y sana posible”, señaló.

En diálogo con Buteler sostuvo que existen particularidades que deben contemplarse al diseñar los menúes: “No es el mismo trabajo el que hace el oficinista que el que está en el campamento”.

La profesional remarcó que la altura, las condiciones climáticas, las extensas jornadas y el esfuerzo físico modifican las necesidades nutricionales. “Los nutricionistas somos los que realmente estamos capacitados para poder realizar los menúes correspondientes para los empleados, para sus necesidades energéticas”, afirmó.

Según explicó, actualmente no existe una resolución o ley que obligue específicamente a las empresas mineras a contar con estos profesionales, por lo que el Colegio busca que esa incorporación quede contemplada en futuras resoluciones. También plantean que los bromatólogos intervengan en las condiciones de las cocinas de los campamentos y el cumplimiento de las normas de inocuidad alimentaria.

La iniciativa incluiría además una capacitación que el Colegio prevé lanzar en noviembre para preparar a nutricionistas en cuestiones vinculadas con la minería, la altura y la elaboración de menúes para trabajadores del sector.

“Queremos visibilizar nuestro trabajo y nuestra profesión para que las empresas mineras cuando vengan a Catamarca sepan que tienen que contar con un nutricionista y o un bromatólogo”, sostuvo Buteler.

La propuesta se suma al crecimiento de la actividad minera provincial y busca también favorecer la contratación de profesionales locales y el uso de productos catamarqueños . Buteler señaló que existen nutricionistas y bromatólogos que ya trabajan o trabajaron en empresas mineras, pero consideró necesario ordenar y fortalecer esos criterios. Catamarca cuenta, además, con la Licenciatura en Nutrición y la Licenciatura en Bromatología en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca.