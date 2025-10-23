Piden enviar a juicio al policía que roció con gas a una nena durante una marcha de jubilados

El fiscal Eduardo Taiano solicitó que Cristian Rivaldi, agente de la Policía Federal, sea juzgado por abuso de autoridad y lesiones leves. El hecho ocurrió frente al Congreso.

jueves, 23 de octubre de 2025

El fiscal federal Eduardo Taiano pidió este jueves que se eleve a juicio oral la causa contra Cristian Rivaldi, el policía federal procesado por rociar deliberadamente con gas irritante a una nena de diez años y a su madre durante una marcha por los derechos de los jubilados.

Rivaldi está acusado de abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves, tras comprobarse que utilizó de forma “desmedida e injustificada” un gas presurizado contra Fabrizia Pegoraro y su madre Carla, quienes se encontraban sentadas en la vía pública sin ofrecer resistencia ni agredir a la autoridad.

El incidente ocurrió en las inmediaciones del Congreso Nacional, en la intersección de Callao y Rivadavia, durante un operativo de seguridad en medio de las manifestaciones.

Según la investigación, el líquido irritante provocó lesiones en ambas víctimas y un cuadro de conjuntivitis química en la menor, quien debió ser atendida en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía.

El fiscal sostuvo que el accionar del policía violó la normativa vigente sobre el uso de armamento no letal, así como las disposiciones del Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público y el Manual de Capacitación Policial.

Rivaldi permanece procesado sin prisión preventiva, a la espera de que el juez del caso disponga la elevación a juicio oral solicitada por la fiscalía.

Final del formulario