Camioneta de Vialidad de Catamarca impactó a un motociclista en La Rioja: murió una persona

Oct 24, 2025

La víctima tenía 60 años cuando fue impactado por el vehículo.

Pasadas las 6 de la mañana de este viernes, se produjo un siniestro vial entre una camioneta perteneciente a Vialidad de la Provincia de Catamarca y una motocicleta, a la altura de la firma CACSA, entre Aimogasta y Villa Mazán.

El hecho terminó de manera fatal para un hombre de aproximadamente 60 años, oriundo de Aimogasta, quien se dirigía a su domicilio tras finalizar su jornada laboral.

Según informaron los portales digitales Nueva Rioja y El Independiente, la víctima fue impactada por la camioneta, perdiendo la vida en el lugar del accidente. Ambos portales también confirmaron que el vehículo de mayor porte pertenece a Catamarca. 

Hasta el momento no trascendió la identidad del conductor de la camioneta. 

