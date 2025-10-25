Docente declarado culpable por abuso sexual fue condenado a 9 años de prisión

El jurado popular halló culpable al acusado por dos hechos de abuso sexual en perjuicio de un niño. El juez Miguel Ángel Lozano impuso la pena en la audiencia de cesura.

viernes, 24 de octubre de 2025

En la jornada de hoy, el juez director Miguel Ángel Lozano dio a conocer la sentencia contra el docente que ayer fue declarado culpable por un jurado popular en el marco de un juicio por dos hechos de abuso sexual cometidos contra un niño.

Durante la audiencia de cesura, el magistrado impuso una pena de 9 años de prisión, que se hará efectiva una vez que la condena quede firme. Además, dispuso la prohibición de acercamiento y de contacto con la víctima, su madre y todo el grupo familiar.

El juicio, que se desarrolló durante varios días en la oficina judicial de avenida Colón, estuvo dirigido por el juez Lozano y contó con la intervención de los fiscales Augusto Barros y Ricardo Córdoba Andreatta, quienes representaron al Ministerio Público Fiscal y solicitaron al jurado un veredicto de culpabilidad.

La asesora de Menores e Incapaces también acompañó la acusación, mientras que la defensa del docente había pedido su absolución.

Tras escuchar los alegatos finales y las instrucciones del juez, el jurado popular deliberó durante más de tres horas antes de regresar al recinto para dar a conocer su decisión: declarar al acusado culpable por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo continuado y por un hecho de abuso sexual simple.