Catamarca bajo alerta amarilla: se esperan tormentas fuertes con ráfagas y caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarilla y naranja para 11 provincias del centro y norte del país. En Catamarca, pronostican tormentas intensas, viento y caída de granizo.

viernes, 24 de octubre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja para al menos 11 provincias del centro y norte del país debido al ingreso de un frente frío que traerá tormentas intensas.

En Catamarca, la alerta amarilla estará vigente para la tarde y noche de este viernes para todo el Valle Central, el este provincial y zonas serranas, donde se prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

El aviso también detalla que los valores de precipitación acumulada podrían ubicarse entre 15 y 40 milímetros, con posibilidad de ser superados de manera puntual.