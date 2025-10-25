Salvaron a un hombre de morir compactado por el camión recolector de residuos

viernes, 24 de octubre de 2025

En horas de la madrugada de ayer, efectivos policiales salvaron la vida a un hombre de 43 años que aparentemente había ingresado a un contenedor de basura con la intención de atentar contra su vida, según informaron las fuentes policiales y judiciales consultadas.

Alertados por un vecino, los uniformados se dirigieron a un contenedor de la municipalidad de la Capital ubicado en diagonal al edificio de la dependencia policial sobre avenida Los Terebintos entre calle Analía Fernández y avenida Latina. En el interior encontraron a un hombre, de quien se resguarda la identidad, estaba semiinconsciente encontrándosele en su poder psicofármacos, y había ingerido algunos de ellos.

Rápidamente los policías pusieron en resguardo al hombre, quien según trascendió les habría manifestado su intención de atentar contra su vida. Minutos después arribó al lugar del hecho el personal del SAME, quienes compensaron al hombre para luego trasladarlo al Hospital San Juan Bautista al área de Salud Mental.

Afortunadamente, los policías hallaron a la víctima dentro del contenedor antes de que pasara el camión de la basura y vaciara el contenido del mismo para compactarlo. Lamentablemente, las crónicas policiales en nuestra Capital dan cuenta de dos terribles muertes de esta naturaleza.

Finalmente, el personal de la Unidad Judicial N° 8 trabajó en el lugar bajo las directivas del fiscal en turno del Distrito Norte.