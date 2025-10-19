Policías le salvaron la vida a un hombre en un incendio

sábado, 18 de octubre de 2025

Ocurrió antenoche en la intersección de Balcozna y Yuntasuma, en el norte de la Capital.

Fuentes policiales informaron que efectivos de la Comisaría Séptima y personal de Bomberos trabajaron para controlar el siniestro.

Un hombre de 33 años debió ser rescatado y trasladado al Hospital San Juan Bautista.

El jueves, alrededor de las 23.30, un incendio desatado en una vivienda del norte de la Capital movilizó a efectivos policiales, bomberos y personal médico del SAME, quienes actuaron rápidamente para rescatar a un hombre y evitar la propagación del fuego.

Alertados por un llamado al SAE-911, efectivos de la Comisaría Séptima se dirigieron hasta la esquina de las calles Balcozna y Yuntasuma, donde se estaba produciendo el siniestro.

En el lugar, los uniformados dialogaron con un hombre de 58 años, propietario del inmueble, quien manifestó que, por causas que se investigan, el foco ígneo se habría originado en el interior de una de las habitaciones.

De inmediato, los policías ingresaron a la morada y rescataron a un hombre de 33 años, quien fue asistido en el lugar por profesionales del SAME y posteriormente trasladado al Hospital San Juan Bautista.

Minutos después, personal de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia trabajó intensamente hasta lograr sofocar las llamas por completo, evitando que se extendieran a otras dependencias del inmueble.

Por el hecho, tomó intervención la Fiscalía de Instrucción en turno del distrito norte, que impartió las medidas a seguir, mientras que sumariantes de la Unidad Judicial N°7 labraron las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.