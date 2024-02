Preocupa la caída de la construcción por la paralización de la obra pública

Los 24 delegados de la Cámara de la Construcción del país, se reunieron el pasado miércoles para aunar criterios en función de la crisis que envuelve al sector. Declararon el estado de emergencia.

martes, 6 de febrero de 2024

La presidente de la Cámara de Construcción de Catamarca, Anahí Díaz, indicó a través de, que el panorama es “muy delicado” debido a los anuncios que realizó el presidente Javier Milie, sobre la paralización de la obra pública.

Teniendo en cuenta este contexto, el miércoles pasado se reunieron todos los responsables de las 24 delegaciones existentes en el país. Allí, se pudo conocer que “la situación es idéntica” en todas las provincias.

“Las obras están paralizadas desde que asumió Milei, sumado a la inflación reinante, donde los precios suben de forma permanente.

En algunos casos es imposible acceder al precio de algunos productos, por ejemplo, el cemento en septiembre del año pasado costaba $2.700 más IVA y hoy está superando los $7.200 más IVA. Lo que hace imposible cumplir con los contratos que quedaron con precios desfasados”, apuntó Díaz. Además, del aumento del combustible que es otro factor preponderante en la construcción.

Otro de los temas preocupantes, de acuerdo manifestó la titular de la Cámara de Construcción, es que no hay una persona designada en el área de infraestructura para que escuche las demandas del sector.



“Al estar acéfalos no tenemos respuestas de ningún tipo, quedando el sector supeditado al Ministerio de Economía que desconoce la importancia de la obra pública y que no tiene más interés que lograr el déficit cero o el superávit económico. Es por todo esto, que nos vimos obligados a declarar la emergencia del sector. En Catamarca, la obra del barrio Valle Chico está paralizada porque no hay autoridades que puedan firmar los certificados para continuar con la ejecución”, afirmó Díaz. Recordando que la obra mencionada depende de fondos nacionales.