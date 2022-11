Preocupación en Brasil por la salida de Neymar

Pese al triunfo, hay incertidumbre en el conjunto dirigido por Tité.

jueves, 24 de noviembre de 2022

El equipo brasileño debutó en Qatar 2022 con una victoria ante Serbia. Richarlison por duplicado, le dio el triunfo a la verdeamarela.

Sin embargo, no todo parece ser color de rosas en el elenco carioca ya que Neymar tuvo que salir reemplazado por dolencias en tu tobillo. Lo preocupante del panorama no es la salida, sino el llanto del astro brasileño al ser atendido. Aún no se confirmó su lesión pero podría tratarse de un esguince.

El momento exacto donde Neymar sintió dolor en su tobillo.