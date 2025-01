Protestas en Venezuela: la oposición se moviliza contra el régimen de Maduro

La movilización, liderada por María Corina Machado, busca desafiar al mandatario y exigir la juramentación de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, tras las elecciones del 28 de julio.

jueves, 9 de enero de 2025

La oposición venezolana se prepara para protagonizar una jornada histórica de protestas este jueves contra el régimen de Nicolás Maduro. La movilización, liderada por María Corina Machado, busca desafiar al mandatario y exigir la juramentación de Edmundo González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, tras las elecciones del 28 de julio.

Sin embargo, el régimen chavista ha desplegado un fuerte operativo de seguridad en Caracas, donde también se realizará una manifestación oficialista en respaldo a Maduro.

Machado ha convocado a los ciudadanos, dentro y fuera del país, a unirse a las protestas y ha calificado la jornada como un “día histórico”. En Caracas serán 4 columnas las que se movilizarán, pero ella no confirmó en cuál estará, por «motivos de seguridad«.

La dictadura chavista ha intensificado las medidas represivas en la víspera de las movilizaciones, con la detención de al menos diez opositores, incluidos activistas y ex candidatos presidenciales. Maduro y su ministro de Interior, Diosdado Cabello, han acusado a los detenidos de conspirar en supuestos planes de golpe de Estado y terrorismo, mientras denuncian la participación de agentes extranjeros en estas acciones.

Elisa Trotta Gamus, ex embajadora de Venezuela en Argentina, afirmó en Cadena 3: «El presidente electo Edmundo González hizo un llamado muy claro como comandante en jefe, a partir del día de mañana viernes, a las Fuerzas Armadas para que no repriman, para que no usen las armas contra el pueblo«.

El contexto de las protestas está marcado por el recuerdo de la brutal represión en las manifestaciones de julio, que dejaron decenas de muertos, heridos y detenidos. Además, la grave crisis social y económica que atraviesa Venezuela, con millones de ciudadanos forzados a emigrar, sigue alimentando el descontento popular y la búsqueda de un cambio político en el país.

Mientras tanto, el régimen de Maduro mantiene su retórica desafiante, calificando las acusaciones opositoras de fraude como infundadas y reforzando su control militar en áreas estratégicas. La jornada de este jueves se perfila como un nuevo capítulo en la lucha de los venezolanos por la democracia y la libertad.

En Argentina la marcha será a las 17 horas, en las principales ciudades del país. En Buenos Aires la concentración es en Plaza de Mayo, y, en Córdoba, en el Patio Olmos.