Quedó en vigencia el nuevo régimen de asistencia docente

Informaron las modificaciones que realizó el Ministerio de Trabajo sobre el Decreto 21/25.

sábado, 1 de marzo de 2025

Luego de la reunión mantenida entre la intersindical docente y autoridades de los ministerios de Trabajo y Educación, se efectuó la modificación del decreto de incentivo docente que vulneraba el salario de los trabajadores del sector.

Según explicó el secretario del Sidca, Sergio Guillamondegui: “Se trata de un decreto ampliando todas las licencias que hemos considerado que no estaban previstas como es el caso de fallecimiento, capacitación de docentes, cambios de funciones o cuando tiene que tomar exámenes”.

De esta manera, la modificación del Artículo 2° del Decreto T.P. y R.H. -Ec. -E. Nº 21/25, de fecha 29 de enero de 2025, conforme a lo establecido en el Decreto Nº 66/21 de febrero de 2025, introduce los siguientes cambios por los que no se perderá la

Bonificación por Incentivo a la Asistencia Docente cuando el personal no supere:

• 3 inasistencias por mes.

• 10 inasistencias por año (No acumulable).

Las mismas deben estar justificadas según el Régimen de Licencias (Decreto 1092/2015).

Asimismo, no se computarán como inasistencias:

-Licencia anual ordinaria (Art. 12°).

-Cambio de funciones (Art. 25°).

-Violencia de género (Art. 26°).

-Maternidad (Art. 27°).

-Razones extraordinarias (Art. 49°).

-Donación de órganos (Art. 51°)

-Superposición de horarios (Art. 53°)

-Comisión de servicios (Art. 56°).

-Licencia por enfermedad o accidente de trabajo (Art. 29°).

-Licencia especial con reconocimiento expreso del Ministerio de Educación (Art. 41°).

-Licencia por fallecimiento de cónyuge o familiar directo (Art. 48°) Aplica solo para cónyuge, familiar directo o por afinidad en primer grado en línea ascendente o descendente, y colaterales hasta segundo grado.

De igual manera, otras licencias establecidas en el artículo 57° del Decreto Acuerdo 1875/94, modificado por el Decreto Acuerdo Nº 153/19, y la Ley Nº 5.550, siempre que la licencia otorgada no supere los 15 días en el mes.

Finalmente, no podrán percibir el incentivo docente:

-Docentes en comisión de servicios fuera de escuelas (excepto Art. 56°).

-Docentes desplazados por sumario administrativo.

-Docentes en disponibilidad sin prestación de servicios.

Cabe recordar, que las modificaciones se realizaron por pedido de la intersindical docente integrada por Sidca, Ateca y UDA, ante la decisión unilateral del gobierno de la provincia que solo contemplaba licencias por maternidad y la no complementaria.