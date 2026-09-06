Quirno rechazó que la estrategia por Malvinas surgiera por la bandera del Mundial o los dichos de Trump

El canciller aseguró que el Gobierno trabaja desde hace meses en una estrategia para defender los intereses argentinos en Malvinas y el Atlántico Sur. Además, advirtió a 180 empresas vinculadas a actividades hidrocarburíferas que deberán elegir entre continuar operando en las Islas o afrontar sanciones.

5/9/2026

El canciller Pablo Quirno rechazó este viernes que la estrategia del Gobierno argentino en defensa de las Islas Malvinas haya surgido a partir de la bandera exhibida durante el partido entre Argentina e Inglaterra en el Mundial 2026 o de las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

A través de sus redes sociales, el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto sostuvo que la estrategia comenzó a trabajarse varios meses atrás y destacó la coordinación entre su cartera y el Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti.

“Cuando dicen que fue la bandera del Mundial o las declaraciones del presidente Trump para minimizar el trabajo realizado durante meses para llegar a articular una estrategia integrada de defensa de nuestros intereses en Malvinas y el Atlántico Sur…”, expresó Quirno.

En su publicación, el canciller compartió además un mensaje de Presti relacionado con una reunión realizada en mayo en la Base Naval Integrada de Tierra del Fuego, como parte de los antecedentes de la planificación que lleva adelante el Gobierno.

La aclaración se produjo luego de la cadena nacional del presidente Javier Milei, en la que anunció nuevas medidas y sanciones dirigidas a empresas que desarrollen actividades en las Islas Malvinas.

Advertencia a 180 empresas

En paralelo, Quirno lanzó una fuerte advertencia a unas 180 empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas y remarcó que deberán optar entre continuar con sus operaciones o exponerse a sanciones por parte de Argentina.

Durante su exposición en la 47.ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el canciller explicó que el decreto reglamentario busca ampliar el alcance de las medidas y acelerar los procesos de sanción.

Según detalló, las restricciones no estarán dirigidas únicamente a las compañías que operen directamente en Malvinas, sino también a sus proveedores de servicios petroleros, financieros, de seguros y otras actividades relacionadas.

“Un decreto reglamentario para darle celeridad a las sanciones a las compañías que operen en Malvinas, las compañías que operen en Malvinas más sus proveedores de servicios petroleros, de servicios financieros, de servicio de seguro, etcétera”, explicó.

Quirno confirmó además que las empresas ya fueron notificadas sobre la posición del Gobierno argentino.

“Cuidado, van a tener que elegir o van a ser sancionadas acá y van a tener un proceso bastante complicado”, advirtió.

De esta manera, el Gobierno busca reforzar su estrategia para desalentar las actividades económicas vinculadas con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y profundizar el reclamo argentino de soberanía sobre el Atlántico Sur.