US Soccer denunció ante la FIFA a Tapia, Toviggino y Tofoni

La Federación de Fútbol de Estados Unidos presentó una denuncia ante el Comité de Ética de la FIFA contra Claudio “Chiqui” Tapia, Pablo Toviggino y Guillermo Tofoni por presuntas presiones e interferencias en negociaciones vinculadas al fútbol internacional.

5/9/2026

La Federación de Fútbol de Estados Unidos (US Soccer) presentó una denuncia formal ante el Comité de Ética de la FIFA contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y el empresario Guillermo Tofoni.

Según informó Clarín, la presentación fue enviada directamente a la sede de la FIFA en Zúrich y plantea una serie de acusaciones relacionadas con la organización de la Copa América 2024 y otras negociaciones comerciales vinculadas con partidos internacionales.

De acuerdo con el escrito, US Soccer sostiene que los dirigentes argentinos y el empresario habrían ejercido presiones e interferencias en distintas gestiones y habrían intentado influir en decisiones de la Conmebol y en negociaciones relacionadas con la cesión de derechos, la organización de amistosos y acuerdos comerciales.

La federación estadounidense asegura que existieron contactos que considera no autorizados, además de presiones sobre funcionarios e intentos de condicionar decisiones vinculadas al fútbol de ese país.

La denuncia presentada ante la FIFA incluye, según la publicación, correos electrónicos, comunicaciones internas y testimonios que US Soccer considera que podrían demostrar conductas contrarias a las normas de integridad del organismo.

Entre los episodios mencionados aparecen además cuestiones relacionadas con la disputa por la sede de la Copa América y la relación comercial con Tofoni, empresario vinculado históricamente con la organización de partidos internacionales.

Qué pidió US Soccer

La federación estadounidense solicitó al Comité de Ética de la FIFA que abra una investigación formal, analice posibles sanciones y determine si existieron violaciones a las normas relacionadas con integridad, conflictos de intereses y abuso de posición.

La presentación se produce en medio de una creciente tensión entre US Soccer y la AFA, luego de distintos cruces vinculados con la organización de torneos y partidos amistosos.

Desde la AFA, según reconstruyó el medio mencionado, evitaron realizar declaraciones inmediatas y señalaron que cualquier presentación ante la FIFA deberá seguir los canales institucionales correspondientes.

En el entorno de Tapia y Toviggino, en tanto, consideran que la denuncia estaría vinculada con una disputa de carácter político y comercial y sostienen que no existen elementos que justifiquen una eventual sanción.

Ahora será la FIFA la que deberá determinar si los hechos denunciados ameritan la apertura de un expediente disciplinario y una investigación sobre las acusaciones formuladas por la federación estadounidense.