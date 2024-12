Raúl Jalil coquetea con Milei y apuesta a las inversiones por el RIGI

El Gobernador de Catamarca habló con un medio nacional sobre la situación del gendarme Nahuel Gallo, el RIGI y su relación con el Gobierno Nacional. «Estamos terminando el año mejor de lo que pensamos», dijo.

20 de diciembre de 2024

Raúl Jalil viajó ayer a Tucumán para participar en la cena de la Fundación Federalismo y Libertad. Hoy habló con Radio Rivadavia y fue consultado sobre distintos temas. Respecto al RIGI, respondió: «Hay muchos desafíos, pero nosotros estamos terminando el año mejor de lo que pensamos. Necesitamos inversiones, eso es muy importante, sobre todo para las provincias que tenemos minería, petróleo, gas o energías renovables. Por el sistema de grandes inversiones en Catamarca ya hay un proyecto minero de litio que ya presentó su adhesión, pero no ha salido todavía y estamos en conversaciones con varios proyectos de energías renovables y otros proyectos de minería que en los próximos meses se van a presentar».

Según Jalil, el plan económico que está llevando a cabo el Gobierno de Milei «es fundamental», y agregó: «Creo que este sistema de grandes inversiones de proyectos con el régimen de incentivo va a ser muy importante para seguir estabilizando la economía. La macroeconomía en la Argentina va a seguir estabilizándose con, primero, no gastar más de lo que entra, lo que hacemos las provincias todos los meses y todos los años. Segundo, con divisas que necesitamos del sector de petróleo, gas y minería que ya están ingresando y que van a ingresar mucho más, y tercero, con el diálogo y consenso que estamos teniendo».

Habló, también, sobre el convenio que firmó con el ministro Caputo: «Hemos avanzado mucho en la relación o buen diálogo y buenas decisiones que está tomando la nación con Catamarca, le ha devuelto algunos pedimentos mineros que estaban en Minas Capillitas, que estaban en fabricaciones militares y que diríamos que estuvieron sin uso y bueno nosotros estamos trabajando para que lleguen nuevas inversiones».

Asimismo, fue consultado por la buena sintonía que tiene con el presidente Milei y parafraseó al presidente diciendo que es un cambio de paradigma y ese cambio tiene restricciones por lo que «hay que respetar porque ha sido una decisión de la mayoría de los argentinos». En el mismo sentido, agregó: «Nosotros tenemos un buen diálogo defendiendo Catamarca».

Finalmente, compartió el resultado de un informe de una empresa de bolsa: «Catamarca solo debe el 3% de los ingresos anuales, hoy tal vez menos. O sea, que si uno va a relacionar lo que debe el país de sus ingresos anuales, tenemos un país que va a tener complicaciones». Luego pidió a los argentinos que crean e inviertan en Catamarca.

Reunión entre la familia Gallo y el presidente

La madre del Nahuel Gallo, Griselda y sus dos hijos, hermanos de Nahuel, se reunieron con el presidente Javier Milei en Tucumán. La reunión se logró por intermediación de Raúl Jalil, Patricia Bullrich y el Canciller Gerardo Werthein. El Gobernador contó los pormenores de la reunión.

Jalil explicó que la reunión entre Milei y la Familia Gallo se extendió por 10 minutos. Seguidamente, el gobernador explicó que en la primera reunión que tuvo con la familia del gendarme, le pidieron la intervención ante el Papa, por lo que enviaron una carta formal a Francisco, y expresó: «Yo tengo mucha fe de que esto se va a solucionar. Lo bueno es que el presidente y la cancillería, están trabajando en esto».

En algunos medios nacionales hablaron sobre un pedido por parte de Venezuela para intercambiar al gendarme por Milagro Sala. Sobre esto fue consultado Jalil y manifestó: «Nosotros no podemos saber nada porque no estamos en condiciones, no tenemos ninguna información».