Raúl Jalil: “De esto no se va a salir sin sacrificio”

Tras retornar a la Provincia luego de su gira por Europa, este miércoles el gobernador Raúl Jalil dialogó con Radio El Esquiú 95.3 y brindó los detalles. Además, hizo referencia a las últimas medidas del Presidente Javier Milei.

miércoles, 14 de febrero de 2024

Sobre su viaje al continente europeo, expresó: “Ha sido muy importante. Nosotros estamos buscando que vengan inversores de Europa a Catamarca”. A continuación, reveló que lograron que una importante firma indumentaria “empiece a crear relaciones con las comunidades en lo que se refiere a la fibra de vicuña”.

Durante su recorrido, estuvo acompañado por otros gobernadores: Marcelo Orrego, de San Juan; Carlos Sadir, de Jujuy y Gustavo Sáenz, de Salta. Recorrieron España, donde pudieron conocer proyectos sobre “los bosques y el pago a través de los bonos”. En Alemania tuvo lugar “una reunión sobre el litio y también sobre el cobre. Ellos están muy interesados en la transición energética”.

Por otra parte, en Bruselas, Bélgica mantuvieron “una reunión con las autoridades de la Unión Europea, que también están interesados en los minerales críticos, de los cuales está también incorporado el litio y el cobre”. Por último, en Francia mantuvieron una reunión con el embajador, con el que hablaron sobre extracción directa y el yacimiento arqueológico de La Cueva del Cacao en Antofagasta la Sierra, que está en la mira de ese país por sus especiales características. Sobre este último punto dio a conocer que hoy mantendrán una reunión al respecto junto a arqueólogos de Tucumán y Catamarca.

Sobre estos encuentros, evaluó: “Han sido unas reuniones importantes, sobre todo pensando desde arqueología, minería, medio ambiente, pensando también en lo que en lo que hay que seguir trabajando para seguir incorporando a Catamarca al mundo”.

En cuanto a la situación actual de los proyectos mineros, reveló: “Catamarca tiene tres proyectos en construcción, dos proyectos que van a empezar a exportar ahora y tiene 12 proyectos en estudio”.

Al ser consultado sobre posibilidad de avanzar con respecto a la obra de provisión de gas en la zona de la puna, explicó que en España puso el tema sobre la mesa, ya que una empresa de ese país distribuye gas a diferentes provincias del país, por lo que pidió que sumen a Catamarca, para que de este modo la puna también esté abastecida.

Por otra parte, también hizo referencia a la actual relación con el Gobierno Nacional, que en los últimos días experimentó una serie de tensiones entre los gobernadores y el Presidente. En este sentido, no evitó aludir a esa situación y afirmó que la comunicación en el último tiempo fue escasa: “Hay cosas que son de público conocimiento. Nosotros hemos tenido prácticamente cero transferencia el mes pasado, pero bueno, yo creo que sigo apostando al diálogo, o sea, creo que la solución es terminar con esta conducción basada en la polémica y seguir dialogando”.

Pese al difícil contexto actual, se mostró optimista y enfatizó en el diálogo como la herramienta clave para abordarlo: “Yo creo que vamos a salir adelante, tenemos que ser muy cuidadosos en la política salarial. Vamos a trabajar y vamos dialogar con la familia docente, con la familia policial, con toda la familia, lo que significa de los empleados públicos, de salud también. Vamos a trabajar sobre todo en lo que significa el pago en algunas categorías como ser la de profesionales que han quedado prácticamente unificadas con el mínimo que pusimos, que son 300.000 pesos, pero bueno, yo creo que en este contexto la salida de la Argentina es el diálogo”.

Sin embargo, fue contundente: “De esto no se va a salir si no hay ningún sacrificio. Yo no digo que sea el mejor camino, pero el Presidente ha elegido un camino. Hay cosas que creo que están bien planteadas en el sentido de que hay que ir bajando la emisión monetaria, hay que ir bajando el déficit”. Al respecto, señaló: “Vamos a tener que ser muy cuidadosos en la toma de decisiones, sobre todo el tema de salario, estar atento en el tema social”.

En este sentido, se refirió a las recientes medidas del Gobierno Nacional y expresó: “A los que se perjudica no es a los gobernadores, sino a los catamarqueños”.