Remisero fue agredido tras ser sindicado de abusar de pasajera

Los agresores se apersonaron en la base de la remisería y también provocaron daños en el móvil del sospechoso.

domingo, 19 de marzo de 2023

Una joven de 18 años denunció que un remisero la abusó sexualmente y sus hermanos fueron hasta la remisería donde se encontraba y le propinaron una brutal golpiza que lo mandó al hospital al chofer. Además, los familiares de la víctima causaron destrozos en el vehículo de alquiler.

El hecho habría tenido lugar ayer a la madrugada en la zona norte de la Capital, cuando alrededor de las 4.20, efectivos del Grupo de Intervención Rápida (GIR) norte se apersonaron en la base de la agencia, ubicada en la avenida Virgen del Valle al 2.000 donde se encontraba un hombre ensangrentado.

Aparentemente, el hombre habría manifestado que un grupo de personas lo habría golpeado ya que estos lo sindicaban de haber cometido un abuso sexual en perjuicio de un familiar.

De inmediato, los numerarios de la fuerza le brindaron los primeros auxilios al agredido y convocaron al personal del SAME quienes trasladaron al chofer al Hospital San Juan Bautista.

Minutos más tarde se conoció que una joven de 18 años radicó una denuncia penal en la Unidad Judicial N° 8 en perjuicio del conductor del vehículo antes mencionado, donde manifiesta que mientras habría contratado los servicios del vehículo de alquiler para ir a su domicilio en la zona norte, tras advertir que no tenía suficiente dinero para pagar el viaje hasta su domicilio, la víctima le manifestó que la dejara antes de llegar a su casa.

Siempre según el relato de la jovencita, el chofer, quien hasta el cierre de edición no había sido arrestado, le habría propuesto que si no tenía dinero podría cobrarse el viaje de otra forma y posteriormente la manoseó.

Finalmente, la joven logró escapar del vehículo, llegó hasta su casa y contó lo sucedido a sus hermanos quienes se dirigieron hasta la remisería donde buscaron al chofer y le propinaron una feroz golpiza, además de causar daños en el rodado en el que se conducía supuestamente al momento de los hechos.