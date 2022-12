Revolución en Calchín, el pueblo de Julián Álvarez: los preparativos para la final a pantalla gigante

Infobae viajó hasta la tierra donde nació el delantero de la selección argentina. Banderas, cábalas y una caravana a la plaza central para el partido ante Francia

16 de Diciembre de 2022

El cartel de ingreso al pueblo de Cachín, cuna de Julián Álvarez (Mario Sar)

A 110 kilómetros de la ciudad de Córdoba, hacia el este se encuentra el pueblo de Calchín. Llegando por la Ruta 13, pasando por las localidades de Villa del Rosario y Luque, en el municipio de Río Segundo, nos encontramos con el lugar donde nació y se crio Julián Álvarez, el delantero de 22 años que se ganó un puesto en la Selección de Lionel Scaloni y sueña con levantar la Copa del Mundo en Qatar el próximo domingo.

El cartel de entrada al poblado cordobés donde viven aproximadamente tres mil personas avisa a los visitantes que se están adentrando en “la tierra de Julián Álvarez”, con fotos del goleador con la camiseta de River Plate, donde se lució bajo las órdenes de Marcelo Gallardo antes de pasar al Manchester City de Pep Guardiola. En el suelo de la Araña comienza a palpitarse el duelo decisivo ante Francia y las autoridades de Calchín comenzaron a diagramar el operativo para alentar a la Argentina y que todo sea una fiesta, como lo fueron en los cruces anteriores ante Australia, Países Bajos y Croacia.

Mientras algunos fanáticos prefieren mantener sus rituales previos y reunirse en familia, con amigos o solos para vivir el séptimo partido de la Scaloneta en Qatar, el intendente Claudio Gorgerino, en diálogo con Infobae, confirmó que habrá un preparativo especial en la sede del Club Atlético Calchín para acompañar a Messi, Julián y toda la selección nacional.

“Es nuestro ídolo local. La verdad que Julián se ha transformado en una persona en la que Calchín le va a deber mucho porque lo conocen de todo el mundo y es nuestro embajador, nuestra persona más significativa. Por ende, y más allá de que muchos van a decir que se van a quedar en casa por cábala o a comer el asado, vamos a poner una pantalla gigante en el salón del club para que la gente que quiera, pueda venir a compartir en comunidad con nosotros este espectáculo como lo es la final del mundo y particularmente porque tenemos un hijo de la casa”, indicó la máxima autoridad del pueblo.

A la reunión social en el club también se le suman otros puntos de reunión como la plaza San Martín o la plazoleta Santa Teresa, donde los vecinos suelen terminar las caravanas de festejos embanderados con los colores celeste y blanco. Las escuelas Rivera Indarte y Domingo Faustino Sarmiento, donde hace algunos años pasó por sus aulas Julián están completamente transformadas con banderas y fotos de los jugadores de la Selección. Todo listo para soñar con la consagración de su representante más querido.

A solas con este medio, Gorgerino se emociona al resaltar los valores humanos de Julián Álvarez, los cuales lo han llevado a los primeros planos del fútbol mundial. “Está iluminado y tiene un don especial que se lo da la calidad de persona que es. Se merece todo esto que le está pasando, tanto él como su familia”, remarca.

Entrevista a Claudio Gorgerino, intendente de Calchin

“Hay muy pocas cosas para decirle al Juli. El sabe lo que tiene que hacer. Alguna vez le dije que sea un poco más egoísta y que haga goles. Hoy es egoísta y hace goles porque en el gol tenés que ser un poco egoísta (se ríe). Que siga siendo como es y que se acuerde de Calchín, que es siempre lo que le decíamos, y de los argentinos, que necesitamos este triunfo para salir adelante como país”, concluyó con su deseo y mensaje el dirigente político.

En las tranquilas calles calchinenses se vive la previa de la final del mundo con una tensa calma. Sus habitantes reconocen que la explosión de su coterráneo en Qatar ha trastocado el apacible estilo de vida del pueblo. Se habla todo el tiempo del Mundial y de los goles de Julián y las camisetas con el número 9 superan a la 10 de Messi.

“Acá lo vivimos todo a flor de piel, veo la camiseta argentina y se me caen las lágrimas. Yo no soy fanático, pero me di cuenta que soy un apasionado por el fútbol. Lo que hay que hacer es disfrutar a la Selección que tenemos y que nos está representando. Es increíble para el pueblo”, es el resumen que ofrece Maximiliano, un vecino de Julián, quien como todo calchinense desea ver a la Araña levantando la copa. Para Calchín, para el mundo.

Así se prepara Calchín, el pueblo donde nació Julián Álvarez

El letrero que indica la llegada a Calchín, pueblo ubicado al este de Córdoba, en el municipio de Río Segundo (Mario Sar)

El mural dedicado a Julián Álvarez pintado en una de las paredes de la terminal de ómnibus de Calchín (Mario Sar)

La casa donde vivió Julián Álvarez en su infancia en Calchín, a pocos metros del club (Mario Sar)