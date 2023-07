Rige una alerta por tormentas en el AMBA: cuándo llegan las lluvias

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

4 Jul, 2023

Compartir

Escuchar

La lluvia podría comenzar este martes por la noche. (Foto: Maximiliano Luna)

Por estos tiempos, las estaciones frías parecen haber quedado atrás en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La humedad y las temperaturas cálidas están presentes desde hace varios días y, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), estas condiciones persistirán, al menos, una semana más. Sin embargo, la posible llegada de lluvias podría traer un leve alivio.

Para este martes, se pronostica un cielo mayormente nublado en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, con una posibilidad de entre el 10 y el 40% de lluvias aisladas para la noche. Además, durante toda la jornada, la temperatura podría variar entre los 17 grados de mínima y los 21 de máxima.

Estas condiciones cambiarían el miércoles, ya que, de acuerdo a los datos del SMN, la probabilidad de lluvias irá en aumento desde la madrugada, hasta llegar a la noche, cuando se esperan tormentas aisladas con vientos del sector sudoeste rotando al sur y luego al sudeste. Este día, la temperatura se ubicará entre 14 grados de mínima y los 19 de máxima.

Asimismo, el jueves se pronostica un cielo parcialmente nublado, con una posibilidad de entre el 10 y el 40% de tormentas aisladas durante la madrugada y la mañana, con vientos del sector sudeste rotando al este y una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 16.

En tanto, la situación meteorológica será diferente en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, donde el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió alertas amarillas por tormentas.

Según el SMN, las alarmas rigen para las zonas de Castelli, Chascomús, Dolores, Lezama, General Lavalle, Magdalena, Tordillo, Punta Indio y la Costa Atlántica, especialmente para la noche. Lo mismo ocurre en las localidades de General La Madrid, Laprida y Olavarría.

También, la alerta amarilla por la intensa caída de agua fue anunciada para las ciudades de Adolfo Gonzales Chaves, Lobería, Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos, aunque para la mañana y la tarde de este martes, al igual que en las zonas serranas de Benito Juárez y Tandil.

Te puede interesar: Un adolescente fue atropellado por un colectivo en Pompeya y quedó internado en grave estado

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos”, explicaron desde el organismo ante este tipo de advertencias.

En las mencionadas localidades, se esperan valores totales de precipitación entre 35 y 50 mm, los cuales podrían ser superados de forma puntual.

https://embed.windy.com/embed2.html?lat=-35.986&lon=-61.133&detailLat=-35.986&detailLon=-61.133&width=650&height=450&zoom=7&level=surface&overlay=thunder&product=ecmwf&menu=&message=&marker=&calendar=now&pressure=&type=map&location=coordinates&detail=&metricWind=default&metricTemp=default&radarRange=-1

Frente a estas alarmas, se recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse. Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, se aconseja no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; mantenerse atento frente a la posible caída de granizo; mantenerse informado por las autoridades y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otra parte, el SMN publicó esta semana su informe trimestral sobre el pronóstico para todo el país, en el que explicó que durante los meses de julio, agosto y septiembre de este año, la probabilidad de precipitaciones será “normal o superior a la normal” sobre el este de Buenos Aires, al igual que en el norte del Litoral, el sur de Cuyo y el este de Patagonia.

Respecto a la temperatura, los niveles que se harán sentir durante estos tres meses en todo el territorio bonaerense también serán “normal o superior a los normales” que a los del período indicado, situación que también se replicará en Cuyo y La Pampa.