Robaron una tarjeta de crédito y realizaron una compra por más de 1.000.000 de pesos

lunes, 11 de marzo de 2024

La Policía santiagueña se encuentra investigando un hecho ocurrido el pasado jueves en un local del centro de la denominada “Madre de Ciudades”, capital de la vecina provincia.

Dos mujeres mayores de edad, arribaron minutos antes del cierre y realizaron una compra por más de $1.000.000 con una tarjeta de crédito robada.

Según revelaron desde el comercio al diario El Liberal, las acusadas ingresaron cerca de las 12.50, solicitando un celular de alta gama. Allí, mientras el vendedor buscaba el aparato, una de las “clientas” le entregó la tarjeta junto con el DNI y él los colocó sobre el mostrador.

Minutos después, otro empleado -pero en este caso el cajero-, procedió a mostrarles el teléfono a las mujeres y tomó la documentación para efectuarles el pago.

Tal como se puede observar en el video registrado de la cámara de seguridad, el joven no se percató de chequear que el DNI coincida con la clienta que tenía en frente y continuó con su tarea.

No conformes con esa compra y notando que no habían sido descubiertas, una de las “clientas” habló con el primer vendedor y le solicitó un cargador ya que el equipo que llevaba, no tenía incluido ese accesorio.

Nuevamente, le entregó la tarjeta al cajero y efectivizaron la compra.

En total gastaron $1.100.000. Tras ello, se marcharon muy felices y sin levantar sospechas ante la estafa consumada.

Desconocimiento de compra

La complicación surgió horas más tarde cuando la dueña de la tarjeta se acercó al comercio para hablar con el encargado del local.

Ella contó que ese mismo jueves al mediodía, en la zona del centro, había sufrido el robo de sus pertenencias entre ellas, la tarjeta Naranja y su documento nacional de identidad.

Si bien la damnificada reveló que realizó la baja de todas las tarjetas, las mujeres actuaron rápidamente ya que apenas cometieron el ilícito, realizaron la compra no llegando a impactar la gestión administrativa de bloqueo de cada empresa.

Tras conocer el hecho y revisar las cámaras, los propietarios del local comercial admitieron el descuido de los dos empleados y realizaron la denuncia en el Departamento de Delitos Económicos que ya se encuentra investigando para ubicar a las falsas clientas.

Recomendaciones

Sin importar la entidad que haya emitido la tarjeta, los datos que allí aparecen son sensibles. Para evitar que un tercero la utilice, es muy importante tener en cuenta los siguientes consejos:

* Nunca perder de vista la tarjeta de crédito. Pasar dos veces la tarjeta o sacar una foto de los datos puede tardar sólo unos segundos.

* En el caso de los comerciantes, cuando se utilice la tarjeta en tiendas siempre hay que verificar que sea deslizada en presencia del titular. De esta forma, las dos partes se evitan malos entendidos.

* En transacciones ‘online’, no utilizar redes públicas para llevar a cabo las compras. Las redes abiertas, no tienen la misma seguridad que las privadas.

* Nunca compartir el número con terceros a excepción de tiendas o comercios verificados.

* Si bien es poco probable que un tercero pueda realizar operaciones de compra sin contar con el plástico, es imperioso tener cuidado porque sólo necesitarán algunos datos más para hacerlo.