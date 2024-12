Robo en Los Varela: imputaron e indagarán al único sospechoso

El representante del Ministerio Público pasó ayer a calidad de detenido al sujeto de apellido Moreira.

domingo, 1 de diciembre de 2024

El fiscal de Instrucción Nº 5, Hugo Costilla, del Distrito Norte, imputó por el delito de “robo calificado” al único detenido por el robo ocurrido en el edificio de la Municipalidad de Los Varela, en el departamento Ambato. El hombre, identificado como Moreira, había sido arrestado el día de ayer y será indagado en las próximas horas.

Cabe recordar que entre la noche de jueves y las primeras horas de ayer viernes, personas desconocidas ingresaron a la oficina de Haciendas del municipio y se robaron el dinero que estaba destinado al pago de los sueldos del personal becado.

Según lo indicado por el intendente del municipio, la suma asciende a más de 10 millones de pesos. Durante la investigación que encabezó, el fiscal Costilla se trasladó al lugar del hecho.

En la tarde de ayer, el único sospechoso pasó de arrestado a detenido. Esta persona podría estar vinculada al millonario robo, pero no sé encontró aún en el dinero.

Voceros judiciales informaron que el intendente de la localidad, Patricio Villafáñez, fue alertado por una empleada de que, al llegar al edificio, encontró la puerta principal abierta. De inmediato se convocó a la Policía y se informó al fiscal.

Según lo constatado en el lugar del hecho, la puerta principal no presentaba daños, sin embargo, en el interior, el o los autores del robo destruyeron la puerta de la Tesorería, que estaba cerrada con llave. Del interior sustrajeron una suma aproximada de $10.500.000 destinada al pago de sueldos de becados.

Personal de Investigaciones de la Policía también se trasladó a la localidad. Tras las primeras averiguaciones, se llevaron a cabo distintos procedimientos. Se realizaron cinco registros domiciliarios. Como resultado, se arrestó a una persona. No se encontró el dinero sustraído, pero sí se secuestraron elementos que podrían estar relacionados con la causa.

Mientras tanto, las autoridades continúan con medidas destinadas a recuperar el dinero sustraído y avanzar en la investigación.