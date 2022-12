Rodrigo De Paul sufrió un desgarro y es difícil que vuelva a jugar en el Mundial de Qatar

El mediocampista de la selección argentina no se entrenó con el resto del grupo este miércoles

7 de Diciembre de 2022

Rodrigo De Paul jugó todos los partidos del Mundial de Qatar (Reuters)

Malas noticias para la selección argentina: Rodrigo De Paul sufrió un desgarro. Así lo muestran los resultados del estudio que se conocieron este miércoles en el que el equipo se entrenó en la Universidad de Doha sin la presencia del futbolista del Atlético de Madrid que realizó trabajos de kinesiología.

El mediocampista de 28 años es el único volante que ha disputado todos los minutos del Mundial de Qatar en la selección argentina y Lionel Scaloni ya lo descarta para el choque ante Países Bajos que se celebrará el viernes en el Estadio Lusail. Es que los estudios arrojaron como diagnóstico un desgarro de grado uno en el isquiotibial derecho y si bien se realizará una resonancia en las próximas horas, los tiempos de recuperación lo podrían marginar del resto de la competencia.

Es que la final del torneo se celebrará el domingo 18 de diciembre, es decir dentro de 11 días, y salvo un milagro, o que arriesgue infiltración mediante, el jugador no llegaría para ese encuentro. Sin dudas, una baja sensible para el equipo porque el jugador ha sido pieza clave durante el torneo y en todo el ciclo de la bautizada Scaloneta. Para tener noción, los únicos futbolistas que han disputado los 360 minutos de lo que va de la Copa han sido Dibu Martínez, Nicolás Otamendi, Lionel Messi y él.

La selección argentina no publicó un parte oficial. Es más, en las imágenes en su cuenta de Twitter incluyó una imagen de De Paul entrenándose. No obstante, el futbolista no estará disponible, al menos, ante Países Bajos. El hombre surgido de Racing había sentido alguna molestia en el epílogo de la práctica del martes y este miércoles encendió las alarmas al sentir dolor en su pierna derecha, lo que obligó al cuerpo médico a realizarle una ecografía. En este tipo de lesiones de grado 1, una recuperación récord puede llevar 10 días, lo cual significa que llegaría con lo justo a una hipotética final. Por eso desde el equipo técnico no lo descartan, pero saben que es muy difícil que vuelva a pisar un terreno de juego en el certamen.

Por lo pronto, ante Países Bajos, su plaza sería ocupada por Leandro Paredes, quien se ubicaría como mediocampista central para liberar a Enzo Fernández. Scaloni probó en la última práctica justamente con ellos dos y Alexis MacAllister, fija en el 11 ideal. Lo que no está claro es si el DT optará por una línea de cinco en el fondo con Julián Álvarez y Lionel Messi como referencias de ataque o si apostará por mantener los cuatro atrás y tres puntas, sumando a Ángel Di María.

Más allá de su aporte futbolístico en el circuito de juego (por caso, le dio la asistencia a Di María en la final de la Copa América) y en la marca, De Paul, de 28 años, es un referente por personalidad, una pieza vital como usina anímica en el equipo. Y Argentina sentirá su ausencia, inevitablemente, más allá de que cuenta con material para disimularla.